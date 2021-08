RIVM meldt 68 nieuwe positieve coronatests in Drenthe

Sinds gisterochtend is in Drenthe melding gemaakt van 68 nieuwe positieve coronatests. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Er zijn geen ziekenhuisopnames of overlijdens in onze provincie gemeld.

Het vandaag gemelde aantal positieve gevallen is het hoogst sinds 28 juli. Het weekgemiddelde in Drenthe ligt nu op 52 positieve tests per dag.

De meeste nieuwe besmettingen komen het afgelopen etmaal uit de gemeente Emmen (16). In de gemeente Westerveld werd één nieuw coronageval gemeld.

Ziekenhuizen

Volgens de laatste cijfers van het Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland (AZNN) zijn in onze provincie zeven covid-19-patiënten opgenomen, van wie vijf op de intensive care.

Coronasituatie in Drenthe 'ernstig'

Het risiconiveau in Drenthe is verhoogd van 'zorgelijk' naar 'ernstig', is te zien op het coronadashboard van de Rijksoverheid. Dat komt vanwege de stijging van het aantal ziekenhuisopnames in onze provincie.

De vier risiconiveaus betekenen eenvoudig gezegd het volgende:

1. Waakzaam: De situatie is onder controle te houden. Het aantal nieuwe besmettingen is laag. De druk op de zorg valt mee.

2. Zorgelijk: De situatie is lastig onder controle te houden. Er zijn veel nieuwe besmettingen. De druk op de zorg is groot.

3. Ernstig: De situatie is slecht. Er is een groot aantal nieuwe besmettingen. De druk op de zorg is erg groot.

4. Zeer ernstig: De situatie is erg slecht. Er zijn extreem veel nieuwe besmettingen. De druk op de zorg is extreem groot.

Overigens heeft het risiconiveau geen gevolgen voor de coronamaatregelen. Momenteel gelden voor het hele land, ongeacht het risiconiveau van een regio, dezelfde coronamaatregelen.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 18-08-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1599 (+3) 7 20 Assen 4387 (+3) 69 15 Borger-Odoorn 1702 (+3) 33 15 Coevorden 3117 (+8) 57 31 Emmen 9663 (+16) 171 80 Hoogeveen 5114 (+15) 77 41 Meppel 2581 (+7) 34 27 Midden-Drenthe 2251 (+3) 36 30 Noordenveld 2023 (+4) 32 26 Tynaarlo 1903 (+3) 25 24 Westerveld 1062 (+1) 17 21 De Wolden 2179 (+2) 33 24 Onbekend 64 0 0

Landelijk

Bij het RIVM zijn 2.824 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 490 meer dan de dag ervoor.

In de ziekenhuizen nam de bezetting licht af. Er liggen nu 681 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 686), van wie 212 op de ic. Dat waren er gisteren nog 198, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).