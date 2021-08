Tientallen studenten wielrennen van Auschwitz naar Kamp Westerbork

Het terrein voor het provinciehuis in Assen staat vol met fietsen en bagage. Klaar voor de busreis naar Polen, om vervolgens het hele eind met elkaar terug te fietsen. Een pittige klus, maar de studenten hebben vertrouwen: "ik fiets in mijn vrije tijd graag, maar niet overdreven veel", bekent Ties Wijnen. "Maar ik bluf me er wel doorheen en het komt wel goed. Tenzij ik val, maar het gaat goedkomen."

Geen vijanden meer

Door de coronamaatregelen ging de tocht vorig jaar niet door, nu dus alsnog een herkansing. Zowel Nederlandse als Duitse studenten heb zich voor het project aangemeld. "Het is een soort verbroedering", vindt Henk Emmens. Hij is voorzitter van de stichting die de fietstocht organiseert. "De tijd dat Nederland en Duitsland vijanden waren ligt ver achter ons en we willen dat zichtbaar maken. Ook voor de Duitse studenten is het belangrijk om mee te krijgen wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Ze kunnen daar vervolgens met de Nederlandse studenten over te praten."

De educatieve fietstocht voert onder meer langs voormalig vernietigingskamp Auschwitz, Dresden, Bergen-Belsen en Esterwegen. Plekken die in de Tweede Wereldoorlog een grote rol van betekenis speelden. De indrukken en emoties kunnen de studenten vervolgens van zich af fietsen.

Leren over de oorlogsgeschiedenis

Buiten het feit dat het een mooi avontuur is om samen te ondernemen, pakken de studenten ook de kans om meer te leren over de oorlogsgeschiedenis. Wijnen: "Ik dacht dat ik er altijd vrij veel van af wist, maar dat valt toch tegen als ik erover lees. Ik wil er meer over weten en ik vind het belangrijk dat de verhalen gehoord blijven worden. Daarom ga ik mee."

Daar sluit de Groningse student Marieke Schuitemaker zich bij aan. "De fietstocht biedt de kans er meer over te leren, maar ook om de verhalen daarna door te vertellen. Het fysieke element van het fietsen zal helpen om alle informatie te verwerken."