Voor vijfde maand op rij minder werkloosheid in Drenthe

Het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering (WW) in Drenthe is afgelopen maand opnieuw verder gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nadat het aantal werklozen sinds het begin van de coronaperiode steeg, neemt het nu voor de vijfde maand op rij af.

Vorige maand daalde het aantal Drenten met een WW-uitkering met 4,8 procent ten opzichte van juni. Het aantal werklozen bedroeg eind juli 5.982. In juni waren dat er nog driehonderd meer. Ten opzichte van dezelfde periode twee jaar geleden, voor de coronapandemie, lag het aantal uitkeringen ook ruim lager (ruim 29 procent).

Alleen meer werkloosheid in onderwijs

De werkloosheid daalde in alle sectoren. Vooral in de horeca, de detailhandel, commerciële dienstverlening en in de bouw nam het aantal WW-uitkeringen af. Alleen in het onderwijs was sprake van een toename. Dat is elk jaar hetzelfde in juni en juli, omdat veel tijdelijke contracten van leerkrachten voor de zomervakantie aflopen. In totaal krijgt nog 2,4 procent van de beroepsbevolking in onze provincie een WW-uitkering.

Ook landelijk is 2,4 procent van de beroepsbevolking werkloos. In totaal kregen eind vorige maand 224.227 mensen een uitkering. Dat zijn er ruim 14.000 minder (5,9 procent) dan in juni.

Grootste daling in Emmen en Coevorden

Van de Drentse gemeenten kent Emmen de meeste werkloosheid. 1.460 mensen ontvingen vorige maand een WW-uitkering, dat is 2,8 procent van de beroepsbevolking. In juni waren het er nog 1.567. Ten opzichte van juli vorig jaar is het aantal mensen dat een WW-uitkering krijgt vorige maand met 34,5 procent gedaald. Dat is de grootste daling in Drenthe.

Ook in de gemeente Coevorden daalde de werkloosheid ten opzichte van juli vorig jaar flink: daar gaat het om 31,5 procent van de inwoners. Vorige maand had nog 390. Dat is 2,2 procent van de totale beroepsbevolking in die gemeente.

