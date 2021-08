Stelling: De angst voor een nieuwe coronagolf is overdreven

Het aantal nieuwe coronabesmettingen daalt niet of nauwelijks meer en dat baart het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zorgen. Ook in Drenthe neemt het weekgemiddelde langzaam toe. De herfst staat voor de deur en daarbij gedijt het virus goed, net als 's winters.

RIVM-baas Jaap van Dissel - ook voorzitter van het Outbreak Management Team, die advies over de coronamaatregelen geeft aan het kabinet - stelt dat het reproductiegetal in de herfst en winter met 10 tot 15 procent stijgt. Mensen geven dan het virus dus makkelijker door aan anderen. "Dat is een punt van zorg", zegt hij.

Op dit moment zijn er twee uitbraken van het virus in Nederland: één onder mensen die zich hebben laten vaccineren en één onder mensen die dat (nog) niet hebben gedaan. Van de coronapatiënten die nu in de ziekenhuizen liggen, is driekwart niet gevaccineerd, maar de rest is wél ingeënt. Maar bij zo'n 700.000 Nederlanders blijken de vaccinaties geen of nauwelijks effect te hebben.

Stelling

Kortom, het RIVM had verwacht dat het aantal besmettingen nu lager zou zijn dan het in werkelijkheid is. Reden tot zorg voor een nieuwe toename aan besmettingen dit najaar. Hoe kijk jij daar tegenaan?