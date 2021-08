Urban Arts wordt nieuw digitaal jeugdhonk in Emmen

Bibian Welbergen: “Het is de bedoeling om maandelijks of tweemaandelijks urban party’s te organiseren" (Rechten: RTV Drenthe/Rien Kort)

Bestaat er een plek voor jongeren in Emmen om zich creatief uit te leven? Met bijvoorbeeld muziek, dans of street art? Absoluut niet en dat is jammer, vindt Bibian Welbergen van De Kunstbeweging. Het ontbreekt volgens haar aan zo'n plek. Daarom lanceert De Kunstbeweging in Emmen samen met zes culturele ondernemers de appgroep Urban Arts.

Die appgroep moet uitgroeien tot een digitale, creatieve jongerencommunity, zegt Welbergen. "Voor jongeren is er vrijwel niets. In het recente verleden had je nog de Urban Academy van kunstencentrum CQ en jeugdsoos Blanko. Maar dat is allemaal weg. De skatebaan op het Raadhuisplein zou je nog kunnen beschouwen als een dergelijke ontmoetingsplek."

Artiesten geven workshops

Welbergen is de bedenker van Urban Arts. "Het is de bedoeling om maandelijks of tweemaandelijks urban party's te organiseren in Emmen." Een team dat bestaat uit street artist Karin Siebring, beatboxer William Hummel, dansleraar Daniël Hamar de la Brethonière, dj Niels Wesseling en rappers Robin en Jeroen Giesen (Gestoorden van het Noorden) gaan vervolgens workshops houden.

Het project wordt afgetrapt tijdens de opening van het culturele seizoen in het Rensenpark. "Tijdens deze middag houdt de werkgroep een showcase en gaan we het gesprek met jongeren aan. We polsen wat ze graag zouden willen en waar ze behoefte aan hebben."

Wisselende locaties

Als jongeren willen, worden ze toegevoegd aan de appgroep, waar ze op de hoogte worden gehouden van activiteiten of zelf suggesties kunnen doen.

De locaties waar de workshops worden gehouden wisselen. "De eerstvolgende is in oktober bij Music & Art op het Bargermeer. Daarna is het afhankelijk van wat de jongeren willen." Welbergen hoopt op een groep van tussen de zeventig en honderd belangstellenden.

Mocht na 11 september de belangstelling gering zijn, dan houdt het op. "Dat hebben we gewoon een leuke dag gehad. Maar ik kan me niet voorstellen dat het daarbij blijft."

Stenen?

Kan Urban Arts ook de aanloop zijn naar een jeugdhonk op een vaste plek? Welbergen kan daar niets over zeggen. "Als die een wens naar voren komt, dan kunnen we die overbrengen naar de gemeente."