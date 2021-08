De Bonte Wever neemt stokje over van TT Circuit als priklocatie

Op maandag 20 september worden de laatste prikken gezet in het vaccinatiecentrum bij het TT Circuit. Wie daarna in Assen een vaccinatie wil krijgen, kan terecht in De Bonte Wever.

Bij het TT Circuit zijn inmiddels ruim 200.000 prikken gezet. "Maar de vaccinatiecampagne komt nu in een andere fase. Daarom nemen we in september afscheid van deze grootschalige priklocatie", legt GGD Drenthe uit. "Nu er minder ruimte en capaciteit nodig is, is het fijn om naar een vaste locatie te kunnen gaan."

De Bonte Wever is mede vanwege de bereikbaarheid gekozen. "In het afgelopen jaar hadden we soms grote uitdagingen qua weersomstandigheden. Bijvoorbeeld de hevige sneeuwval in januari, de sneeuwstorm in februari en de extreem hoge temperaturen in juni. De Bonte Wever is makkelijk bereikbaar. De bus stopt bijna voor de deur en de parkeermogelijkheden zijn ruim voldoende en gratis."

Prikstraten

De GGD kan twee tot zes prikstraten inrichten in de congreszaal van De Bonte Wever. Dat betekent dat er dagelijks 280 tot 560 prikken kunnen worden gegeven. Bij het TT Circuit werden op de drukste dagen ruim 2200 prikken per dag gezet. Daar waren zestien prikstraten.

De nieuwe vaccinatielocatie in De Bonte Wever gaat op 22 september open, van 9.00 - 17.00 uur, op wisselende dagen. Mensen kunnen ook zonder afspraak naar binnen. De teststraat in Assen blijft aan de Aziëweg.