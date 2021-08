Nieuwe toekomst voor poppenwagenmuseum in Uffelte

Het Nostalgisch kinder- en poppenwagenmuseum is gered. In november opent het museum van Marianne Elsinga de deuren in Uffelte. Elsinga is enorm opgelucht, omdat het er een paar dagen geleden nog op leek dat ze de deuren moest sluiten.

Het museum zit sinds drie jaar in 't Huus met de Belle in Echten en daarvoor zat het in Nijeveen. Vorig jaar werd al bekend dat het museum niet in Echten kon blijven, maar een nieuwe plek vinden bleek een hele operatie. Elinga hoopte op een wonder, zei ze een paar dagen geleden.

Slapeloze nachten

Vanochtend had ze een gesprek met iemand van Welzijn MensenWerk, een organisatie van sociaal werkers, die onder meer in De Vlasbarg'n in Uffelte zit. En daar is ruimte voor de verzameling poppen en poppenwagens, kreeg ze te horen. "Dat is een enorme opluchting. Mijn man en ik hebben er een paar nachten niet van geslapen toen het erop leek dat we de verzameling moesten verkopen. Toen ik hoorde dat we terechtkunnen in Uffelte, heb ik wel een traantje gelaten."

Ze had al contact met een opkoper. Want als het museum niet kon blijven bestaan zag ze geen andere optie dan haar collectie te verkopen en spullen die ze in bruikleen had terug te geven aan de eigenaren. "Thuis hebben wij er niet genoeg plek voor. De opkoper die alles heeft bekeken, had er 2.000 euro voor over. Dat is veel minder dan de verzameling waard is", zegt Elsinga. Volgens haar is alles bij elkaar zo'n 7.000 euro waard.

Combinatie met Welzijn MensenWerk

In De Vlasbarg'n is een zaal beschikbaar. Die is wel kleiner dan de huidige ruimte in 't Huus met de Belle, zegt ze, maar ze is allang blij dat ze een nieuwe plek heeft gevonden. "Het past ook mooi bij Welzijn MensenWerk, want daarvoor komen veel ouderen. Die vinden de oude poppenwagens vaak ook interessant."

In oktober verhuist de collectie van Echten naar Uffelte. Een maand later opent het Nostalgisch kinder- en poppenwagenmuseum zijn deuren op de nieuwe plek.

Lees ook: