47 nieuwe positieve coronatests in Drenthe

Een dag eerder lag het het aantal positieve tests op 68. Er zijn volgens het RIVM in Drenthe geen nieuwe ziekenhuisopnames of overlijdens bekend als gevolg van het virus.

De meeste nieuwe positieve tests zijn afkomstig uit de gemeente Emmen (8). Daarna volgen Hoogeveen (7) en Noordenveld (6). Het gemiddelde over de afgelopen week ligt in Drenthe op 51 nieuwe coronagevallen per dag.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 19-08-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1601 (+2) 7 20 Assen 4392 (+5) 69 15 Borger-Odoorn 1704 (+2) 33 15 Coevorden 3122 (+5) 57 31 Emmen 9671 (+8) 171 80 Hoogeveen 5121 (+7) 77 41 Meppel 2582 (+1) 34 27 Midden-Drenthe 2255 (+4) 36 30 Noordenveld 2029 (+6) 32 26 Tynaarlo 1905 (+2) 25 24 Westerveld 1062 17 21 De Wolden 2184 (+5) 33 24 Onbekend 64 0 0

Coronapatiënten in Drentse ziekenhuizen

Op dit moment liggen er zeven coronapatiënten in de Drentse ziekenhuizen, blijkt uit cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland (AZNN). Zes patiënten liggen op de intensive care en één op een verpleegafdeling. Of de patiënten ook uit Drenthe komen, is onduidelijk. Er liggen ook nog steeds patiënten uit andere delen van ons land in de ziekenhuizen in Noord-Nederland.