Anonieme gever schenkt bijzondere huwelijksakte aan Drents Archief

Ellen van der Velds van het Drents Archief opent de deur naar de archiefruimte in het souterrain. Op een tafel, onder het koude tl-licht, ligt een document ter grootte van een A3-formaat. "Dit is een huwelijksakte uit 1781 tussen Joachimus Lunsingh Tonckens en Marieke Hellinga."

Intact

De geschreven tekst in inkt is opvallend goed te lezen op het goed gebleven perkament. "Perkament is een papierachtig materiaal gemaakt van dierenhuid. Het is een beetje vettig en daardoor is dit document zo goed bewaard gebleven."

Ook het zegel dat de notaris in 1781 eraan gehangen heeft, is nog intact. Van der Velds vat samen wat er in het document staat: "In deze akte is beschreven wat er met de bezittingen en eventuele kinderen gebeurde als één van de echtelieden zou overlijden." Wat in 1781 is beschreven in de akte, wordt uiteindelijk waarheid. In 1794 overlijdt Marieke. Joachimus draagt dan de zorg voor hun vijf kinderen.

De familie

Joachimus Lunsingh Tonckens behoorde tot de rijke Tonckens-familie uit Westervelde bij Norg. Een begrip in die omgeving. Veel van de Tonckens-nazaten hadden een belangrijke bestuurlijke functie. Joachimus was daarop de uitzondering: hij heeft geen studie gevolgd zoals zijn broers. Hij mocht het ouderlijk landgoed, Huis te Westervelde, bestieren. Pas later krijgt Joachimus Tonckens allerlei bestuursfuncties in Drenthe. "Er is zelfs een akte van koning Lodewijk Napoleon waar deze Tonckens een mooi baantje toegeschoven krijgt", vertelt Van der Velds. "Het heeft hem geen windeieren gelegd."

Tockens overlijdt in 1821. De eeuwenoude huwelijksakte komt in het huisarchief van de familie Tonckens en Huis te Westervelde. Dat archief wordt beheerd door het Drents Archief.