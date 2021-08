Actiegroep wil oude hondenstrand bij Rietplas Emmen terug: ‘Dit is teleurstellend’

Wessels bezoekt al jaren de Grote Rietplas met haar hond Luca. "Vooral als het warm weer is, is het heerlijk om hier verkoeling te verzoeken." Een stuk strand vlakbij de parkeerplaats langs de Nieuw-Amsterdamsestraat was een geliefde plek voor hond en baas om te pootjebaden.

Pootjebaden

"Het werd altijd gedoogd door de gemeente. Totdat er ongeveer vier jaar geleden vanuit de buurt werd geklaagd bij de gemeente. Vervolgens werd er gehandhaafd."

Wessels richtte met vier anderen een actiegroep op, die op Facebook inmiddels 300 aanhangers heeft. Ondanks een handtekeningenactie moesten de honden wijken naar het nieuwe strandje, dat bijna een kilometer verderop ligt. De oude plek wordt nu gebruikt voor de watersport.

Gesprek wethouder

De werkgroep ziet liever dat de oude locatie weer gebruikt mag worden. "Het is er lekker ruim en het loopt er minder scherp af. Bovendien is dat strandje ook dichter bij de parkeerplaats. Voor minder validen zou dat ook een uitkomst zijn." Volgens Wessels zouden de watersportverenigingen daar geen bezwaar tegen hebben.

In september staat nog een gesprek met wethouder René van der Weide op de agenda. "We hebben geen hoge verwachtingen. Maar als we niets van ons laten horen, gebeurt er ook niks."

Kim en Luca proberen het nieuwe hondenstrandje. (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

Provinciaal beleid

Volgens de gemeente Emmen heeft de aanwezigheid van dieren invloed op de kwaliteit van het water. "We begrijpen dat de werkgroep vraagt naar het watersportstrand, maar dat is een aangewezen zwemwaterlocatie", aldus een woordvoerder. "Het is van april tot september niet toegestaan om te zwemmen met een hond, dat is provinciaal beleid."

De voorzieningen zijn volgens de woordvoerder al deels aangelegd. "Op verzoek van een hondenclubvereniging is er een boomstam in plaats van bankjes geplaatst. De prullenbak komt er zeer binnenkort bij."

Niets doen

Jaap Hof, woordvoerder namens de watersportverenigingen, laat weten welwillend tegenover de roep van de actiegroep te staan. "Maar door die verordening kunnen we verder niets doen."