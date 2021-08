Alle Drentse volwassenen in Donorregister; één op de vijf heeft niet gekozen

Vanaf vandaag staan alle volwassenen in Nederland in het Donorregister. In Drenthe heeft ruim 80 procent zelf een keuze ingevuld. De resterende 20 procent staat nu in het Donorregister met 'geen bezwaar tegen orgaandonatie'.

De afgelopen maanden verstuurde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport brieven naar inwoners om hen te herinneren aan het invullen van een keuze over orgaandonatie. Demissionair minister Tamara van Ark: "Ik ben blij dat ruim drie kwart van de Drenten zelf een keuze heeft ingevuld in het Donorregister. Want dit geeft duidelijkheid over wat jij wilt dat er na je dood met je organen en weefsels gebeurt. Zo voorkom je onduidelijkheid bij je nabestaanden."

Vier mogelijkheden

In het Donorregister heb je vier eigen keuzes. 38,2 procent van de Drenten heeft ingevuld donor te willen worden, 31,9 procent wil dit niet. Verder laat 9,3 procent de keuze over aan de partner of familie en 1,3 procent laat deze over aan één aangewezen persoon.

De overige 19,3 procent van de Drenten heeft (nog) geen eigen keuze ingevuld. Als zij dit zo laten, betekent het dat hun organen en weefsels na hun overlijden naar een patiënt kunnen gaan. De arts bespreekt dit met de partner of familie.

Keuze aanpassen

Het ministerie hoopt dat alle mensen die nog geen keuze hebben ingevuld, alsnog nadenken over wat zij het liefst willen. Een keuze maken of aanpassen kan op ieder moment op www.donorregister.nl.