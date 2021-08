Rondvaartboot van Assen kiest eindelijk weer ruime sop

De trossen gaan los op 16 september, en dat gaat gepaard met een feestelijke happening. Al is het vaarseizoen dan bijna ten einde, want dat duurt nog tot 1 oktober.

Maar volgens directeur Bart de Bruin van zorginstelling Phusis, die de rondvaartboot exploiteert, is het toch zeker de moeite waard om voor die paar weken de Asser wateren weer te bevaren. "Er zijn nog wat boekingen gedaan door kleine groepen. En we willen toch graag laten zien dat onze boot weer tiptop in orde is en dat we volgend jaar op volle kracht vooruit kunnen."

Wachten op werf

Meer dan twee jaar lag de rondvaartboot van Assen op een Friese werf te wachten op een dure reparatie waar eigenaar Stichting Varen in Assen eerst geen geld voor had. Na een moeizame tocht langs subsidiegevers werd de nodige 50.000 euro alsnog bij elkaar gesprokkeld, vooral dankzij een particuliere weldoener. Begin dit jaar was De Fluisteraar dan eindelijk klaar en kon ie op eigen kracht naar Assen varen.

De koers was eigenlijk om met het vaarseizoen in april weer van start te gaan, nadat ook de binnenkant flink was opgeknapt. Maar als gevolg van corona moest de boot de afgelopen maanden alsnog werkloos in de Haven van Kloosterveen blijven liggen. Varen met groepen was niet mogelijk. Maar op 16 september gooit de rondvaartboot dan eindelijk weer de trossen los.

Poetsen en aftimmeren

Cliënten van Phusis zijn al een tijdje bezig de boot definitief vaarklaar te maken. Zo is aan de binnenkant al het nodige gebeurd, zoals het aanbrengen van een nieuw plafond, omdat het oude kromgetrokken was door vocht. En het schilderwerk is opgefrist.

(verhaal gaat verder onder de videoreportage)

Nu zijn Ronny, Jos en Jonathan druk bezig de boel binnen goed schoon te poetsen. Hier en daar moet er nog wat afgetimmerd worden. Als sluitstuk moeten alle tafels en stoelen voor de passagiers weer terug in de boot. Zodra dat allemaal gebeurd is, en de nieuwe trappetjes klaar zijn voor in- en uitstappen, is de rondvaartboot volledig up-to-date om passagiers weer veilig door Assen rond te varen.

Corona spelbreker

Door de voortdurende coronacrisis zijn de laatste inrichtingsklussen volgens Bart de Bruin op de lange baan geschoven. "Nadat de boot vorig jaar op de werf in Harlingen is uitgerust met nieuwe stuur- en motoronderdelen en elektriciteitsbedrading, om het verplichte veiligheidscertificaat te krijgen, hebben we in januari de boot teruggevaren naar de thuishaven hier in Kloosterveen. We zouden professionele timmerlieden de boel verder laten afmaken, zodat we in april ook echt weer konden gaan varen. Maar omdat we door corona toch niet met groepen op pad konden, hebben onze jongens en meisjes zoveel mogelijk werk zelf uitgevoerd. Maar we zijn dolblij dat we nu eindelijk toch weer op pad kunnen", aldus De Bruin.

(verhaal gaat verder onder de foto)

De mannen van Phusis zijn bezig met de laatste klusjes in de rondvaartboot (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

'Helemaal zin in'

De jongens van Phusis die bezig zijn met de laatste loodjes, hebben er veel zin in om echt weer het water op te gaan. "Ja helemaal, en we gaan lekker knallen, al is het maar voor een paar weken. De rondvaartboot ziet er weer hartstikke mooi uit. En straks eindelijk weer het water op, da's het leukste wat er is", zegt Jos.

Volgens Bart de Bruin blijft het nog wel even behelpen door corona. "Dus met 45 man volle bak varen, dat gaat niet. Hooguit met 25 man aan boord, dat kan veilig. Dan varen we tot 1 oktober, en vervolgens kan onze boot rustig het winterseizoen in, zodat we voor het komend jaar helemaal klaar zijn."

Pier de Boer-prijs

Zorginstelling Phusis maakt met rondvaartboot De Fluisteraar ook kans op een prijs: De Pier de Boer-prijs. Dat is een tweejaarlijkse prijs van de landelijke Stichting Sociaal-pedagogische Zorg, en bedoeld voor het beste project dat mensen met een beperking verder op weg helpt in de maatschappij. Dankzij hun werk op de rondvaartboot zijn negentien cliënten van Phusis inmiddels doorgestroomd naar een baan.

Van vijftien projecten zijn er uiteindelijk drie genomineerd voor deze prijs, waaronder Phusis. De winnaar van de Pier de Boer-prijs wordt beloond met 30.000 euro, de tweede en derde plaats zijn goed voor 10.000 euro. Op 30 september wordt bekend of Phusis de winnaar is.

Lees ook: