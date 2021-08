Andrea Deelstra heeft na Olympische marathon nog altijd last van 'zwabberbeen'

Als marathonloopster Andrea Deelstra (36) naar de bakker loopt, sleept haar linkerbeen nog. Het is een gevolg van de heupblessure die weer opspeelde tijdens haar Olympische marathon in Tokio, bijna twee weken geleden.

Het zorgde ervoor dat de in Dwingeloo getogen atlete in de finale een minuut stilstond en stukjes moest wandelen. Hierdoor verloor ze zeker drie tot vijf minuten. Een topnotering zat er daardoor niet meer in, Ze finishte als 44e en dat is best lastig te verkroppen als je in bloedvorm bent.

"Ik kan mijn been nog steeds niet heffen. Het is een blessure die twee jaar geleden tijdens de marathon van Berlijn is ontstaan en eigenlijk nooit helemaal weg is gegaan", reageert Deelstra. "Het frustreert natuurlijk om niet te kunnen laten zien wat je écht kan. Na Berlijn kon ik m'n been toen helemaal niet meer bewegen. Maar nu heb ik onderweg gewandeld en ben ik zelf al begonnen aan de behandeling", zegt Deelstra lachend.

'Nooit écht weg geweest'

"Sinds Berlijn denk ik dat het nooit écht helemaal weg is geweest. Het is net of er in m'n lies iets in de knel zit. Ik heb daardoor vaak een moe, zwaar en pijnlijk been. Maar als de fysio m'n rug, benen en billen weer goed behandelt kan ik er weer even tegen", omschrijft Deelstra de gang van zaken van de laatste jaren. Ook nu gaat ze twee tot drie keer per week naar de fysiotherapeut waar ze wel degelijk vooruitgang boekt.

Heeft trainingsrondje in Sapporo blessure getriggerd?

"Ik denk dat de training in de week voor de marathon in Sapporo de blessure weer heeft getriggerd. Vanwege corona mochten we alleen op een rondje van 400 meter en een rondje van 900 meter trainen. Op dat rondje lag slecht en scheef aflopend asfalt en beton. Er waren ook atleten die zich meldden met achillespeesblessures."

Door tot de Spelen van Parijs

Voor Deelstra is het nu zaak om haar heupblessure goed te laten onderzoeken. Want ze wil door tot de Spelen van Parijs in 2024. "Misschien is het wel een afgekneld bloedvat zoals schaatsers en wielrenners vaak hebben? Bij lopers komt dat niet vaak voor, maar ik zit ook regelmatig op de fiets voor trainingen. En misschien zit er ook wel een zenuw in het nauw", analyseert ze.

Nederlands record aanvallen?

Als ze het voor het zeggen heeft, loopt ze in februari haar volgende marathon. "Ik wil graag volgend jaar augustus het EK in München lopen. Daar wil ik me graag vroeg voor plaatsen. Ik hoop dat ik de goede vorm van Sapporo dan weer te pakken heb. Ik wil nu gewoon graag wedstrijden lopen. Want zoveel jaren heb ik niet meer als marathonloopster. Ik zou bijvoorbeeld ook nog graag het Nederlands record van Lorna Kiplagat een keer willen aanvallen. Dat staat al sinds 2003 op 2 uur 23 minuten en 43 seconden", zegt Deelstra gretig. Haar eigen toptijd dateert uit 2015 en staat op 2.26.49.

'Ik kon nu prima met de hitte overweg'

Vanwege de temperatuur zat Deelstra tijdens de Spelen ver van het Olympisch dorp. In Sapporo, 800 kilometer noordelijker, zou het qua hitte een stuk beter moeten zijn dan in Tokio. "Maar uiteindelijk was dat niet het geval: in Sapporo was het warmer. En we hoorden de avond voor de marathon dat we in verband met de warmte niet 's ochtends om 7 uur maar om 6 uur moesten starten", vertelt Deelstra. "Het was een wonder hoeveel publiek er toen al langs de kant stond. Dat was wel écht heel bijzonder. Ik had me in Nederland goed voorbereid op de hitte. Ik had de meest extreme scenario's in m'n hoofd. Maar uiteindelijk kon ik er deze keer prima mee overweg."

Olympische sfeer

Om toch nog een beetje de Olympische sfeer op te snuiven sliep ze na afloop van de marathon nog drie nachten in het Olympisch dorp in Tokio en was ze aanwezig bij de sluitingsceremonie. "Dat was voor ons extra bijzonder omdat collega-marathonloper Abdi Nageeye daar z'n zilveren medaille kreeg uitgereikt. We hadden écht een topploeg daar. Het liep heel goed onderling tussen de atleten en de staf. Daar heb ik erg van genoten", vertelt ze.

Na een marathon houdt de atlete standaard drie tot vier weken looprust aan. Ze hoopt daarna de draad weer op te kunnen pakken. "Maar ik heb nu alweer ontzettend veel zin om te rennen", besluit Deelstra.

Lees ook: