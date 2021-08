Assen wil meer ‘gastvrije toiletten’ in het centrum

Soms is er 'hoge nood' en is het moeilijk om een publiek toegankelijk toilet te vinden. De gemeente Assen wil samen met VVV en Vaart in Assen dit meer in kaart brengen. Zodat iedereen de stad op een prettige manier kan bezoeken.

Nederland kent weinig publiek toegankelijk toiletten en vooral voor mensen met een stoma of blaasproblemen is dit vervelend. De Hoge Nood App laat via een plattegrond zien waar publiek toegankelijk toiletten zijn, of deze gratis zijn of betaald en of er bijvoorbeeld een plek is om een baby te verschonen.

Stigma

Vanmiddag is wethouder Jan Broekema samen met ervaringsdeskundigen, raadsleden en ambassadeurs de stad ingegaan om meer horeca en winkels op de hoogte te stellen over dit initiatief: "Je merkt dat er nog best een stigma is voor mensen met darmproblemen of die een stoma hebben om zomaar een winkel binnen te lopen om te vragen naar een toilet. Vaak mag dit ook niet van de winkelier en bij de horeca moet je vaak een consumptie nemen om gebruik te maken van het toilet. Via de Hoge Nood app kan je makkelijk zien waar een publiek toilet dichtbij is. Dan is die drempel om hiervan gebruik te maken ook lager."

Op dit moment zijn er tien bedrijven in Assen die aangesloten zijn bij de app. Tijdens de wandeling door het centrum merkt Broekema op dat meer ondernemers zich willen aansluiten bij dit initiatief: "Mensen willen graag meewerken, maar weten niet van het bestaan af. De horecazaken zijn zeer gastvrij en sluiten zich graag aan. Je maakt er veel mensen blij mee en het is een kleine moeite."

Na een half uur wandelen door het centrum van Assen zijn er al drie ondernemers gevonden die zich aansluiten bij het initiatief.