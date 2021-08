Historische Jozefkerk geplaagd door boktor, roest en scheuren

De monumentale Jozefkerk in Assen staat in elk geval tot december in de steigers voor groot onderhoud van boven tot onder. Het godshuis wordt geplaagd door de boktor, roestvorming en scheuren in de buitenmuur. Daarom is een opknapbeurt van 2,5 ton hard nodig. De laatste keer was in 2008.

Ook krijgt de buitenkant een nieuwe verflaag, zo vertelt kerkrentmeester Thijs Zwiers van de Protestantse kerk Assen. "Het is echt de hoogste tijd om van boven tot onder groot onderhoud te plegen. Dat is er al een hele poos niet van gekomen. En zo'n historisch kerkgebouw als de Jozefkerk verdient goed regulier onderhoud en dat moet je niet opgeven. Want dat zou doodzonde zijn."

Al voor 1 miljoen gerenoveerd

Het rijksmonument uit 1848 ging een paar jaar geleden binnen al flink op de schop. Het kerkelijk zalencentrum bij de Jozefkerk werd gerenoveerd en het kerkorgel kreeg een restauratie. Kosten waren 1 miljoen euro. In 2019 werd de afsluiting van de operatie gevierd met ondermeer een Open Huis. Vorig jaar gingen de oude, houten kerkbanken eruit, om plaats te maken voor moderne losse stoelen. Zo willen ze het godshuis meer als multifunctionele citykerk gebruiken, met ondermeer culturele activiteiten, muziekoptredens of congressen. En dus was een flexibeler inrichting nodig.

Dat de Jozefkerk met het losse, moderne meubilair snel kan inspelen op de actualiteit, bleek dit jaar wel. Het Gomaruscollege week afgelopen voorjaar voor zijn examens uit naar het kerkgebouw in hartje stad, omdat daar leerlingen op voldoende afstand van elkaar konden zitten.

Duurzaam onderhoud

Tot 2023 is het volgens de kerkrentmeester tijd voor de eerste fase van een groot onderhoudsplan. Een Asser schildersbedrijf en bouwbedrijf pakken de herstelklus gezamenlijk op, in plaats van elk apart met ieder zijn eigen discipline. "Dat is natuurlijk veel efficiënter. En onze focus ligt ook op een duurzame aanpak", zegt Zwiers, "want dat is tegenwoordig ook waar je om moet denken. We hebben onderzoek gedaan naar materialen die langer meegaan, zonder het monumentale karakter aan te tasten. Daar hebben we veel overleg over gehad."

Houtrot en boktor in torentje

Maandag gaat het echte werk beginnen. Behalve een nieuwe verflaag, moeten er scheuren in de buitenmuur gedicht worden, en wordt het houtwerk in het torentje van de Jozefkerk vervangen. "Daar zit de boktor in, en dat is een naar beestje. Daar moeten we vanaf en er is sprake van houtrot", aldus de kerkrentmeester. Ook de metalen trekstangen die het dak vasthouden, vertonen roestvorming.

Als de eerste fase klaar is, volgt al snel de volgende stap, en dat is vooral binnenin de kerk. "We hebben last van optrekkend vocht in de binnenmuren, en rond het kerkorgel zit een zinken vloer die lek is. Gelukkig hoeft die er niet helemaal uit, maar hebben we net toestemming gekregen om die te coaten. Bijzonder wel, want dat gebeurt voor het eerst."

Helft subsidie

De kwart miljoen die de onderhoudsklus moet kosten, hoeft de Protestantse kerk Assen niet helemaal zelf op te hoesten. De helft wordt betaald uit de pot Stimulering Instandhouding Monumenten, een subsidieregeling van het rijk.

