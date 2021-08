Miguel Araujo: 'Wil het beste voor mezelf en gun de club een mooie verdienste'

Alsof hij nooit was weggeweest en geen enkele minuut in de voorbereiding had gemist. Zo fit en overtuigend stond Miguel Araujo vandaag op het trainingsveld in Emmen. Of de Peruaans international, die bijna drie weken later dan gepland terugkeerde in Drenthe, ook nog speelminuten gaat maken voor FC Emmen is nog altijd de grote vraag.

"Ik ben blij om hier weer te zijn", zei Araujo na afloop van de training in FC Emmen Rood Wit TV. "Ik hou van de club, de stad en de fans en ik voel me hier thuis."

Dat hij niet eerder terugkeerde uit Peru, waar hij na de Copa America nog twee weken van een korte vakantie genoot, deed in Emmen en omstreken veel wenkbrauwen fronsen. "Werkweigering", was een term die op social media veelvuldig voorbij kwam. "Maar ik mocht niet reizen", aldus de verdediger. "Ik heb alles geprobeerd, ben zelfs bij de Nederlandse ambassade geweest. Niets hielp."

Volgens Araujo had hij voor zijn vertrek naar zijn geboorteland al kenbaar gemaakt bij de club dat zijn visum bijna zou verlopen. "Er werd gezegd dat alles goed zou komen, maar dat bleek toch niet het geval."

Vorige week vrijdag landde hij pas op Schiphol, waarna hij in verplichte quarantaine moest vanwege het coronavirus. Daar is hij sinds eergisteren uit. Nu is het nog wachten op een nieuwe werkvergunning. Vermoedelijk is die vergunning er niet voor vrijdagavond 18.00 uur, zodat Araujo niet meereist naar ADO Den Haag voor de derde wedstrijd van het seizoen.

Over elf dagen weten we meer

Of hij volgende week vrijdag, tegen De Graafschap, wel van de partij is is de grote vraag. "Ik weet het niet. Mijn zaakwaarnemers hebben gezegd dat ik geduld moet hebben. In eerste instantie voor de benodigde papieren om te spelen en wellicht ook voor een nieuwe club. Wat ik zelf wil? Ik wil het beste voor mezelf en ik gun FC Emmen een mooie verdienste." Kortom: Araujo hoopt op een exit, met een mooie transfersom voor de club die hij in zijn hart heeft gesloten. Over elf dagen weten we meer, want dan sluit de transferwindow (voor de meeste landen).

Zonder Hardeveld, Mendes krijgt de kans

FC Emmen speelt vanavond om 20.00 uur de derde wedstrijd van het seizoen, in en tegen Den Haag. Die ploeg won de eerste twee competitieduels, alleen zal het van die zes punten er hoogstwaarschijnlijk drie kwijtraken vanwege een niet sluitende begroting.

Dick Lukkien kan, naast Araujo en de geblesseerde Lentini Caciano, in de residentiestad niet beschikken over Jeff Hardeveld. Hij is geschorst en wordt vervangen door Lorenzo Burnet. Voorin staat Azzedine Toufiqui, zo is de verwachting, zijn basisplaats af aan Rui Mendes.

Vermoedelijke opstelling FC Emmen

Brouwer; Apau, Miguel, Veldmate, Burnet; Bernadou, Vlak, Van Ooijen; Mendes. Hilterman en Assehnoun.