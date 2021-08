Hilversummer Iede de Vries strijdt voor behoud van graf ontdekker Meisje van Yde

Iede de Vries. Een Hilversummer die zich hard maakt voor het behoud van het graf van één van de vinders van een meisje dat zo'n 2000 jaar geleden omkwam in het veen bij Yde. De naam van de Hilversummer, Iede de Vries, verklaart een hoop. Hoewel zijn naam op een andere manier is geschreven, is hij na wat onderzoek er achter gekomen dat zijn voorvaderen hoogstwaarschijnlijk uit de regio van Yde en Vries komen. Hij heeft een historische en emotionele band met het Meisje van Yde. Gekscherend zegt hij: "Het meisje van Yde is mijn meisje. Ik ben Iede."

In zijn brief naar de gemeenteraad vraagt De Vries aandacht voor het graf van Willem Emmens, die samen met Hendrik Barkhof in 1897 het veenlijkje vond. Emmens kwam in 1949 te overlijden. Onlangs heeft de familie van de achterkleinzoon van Willem Emmens afstand gedaan van het graf. Wel benoemde hij dat zijn overgrootvader een belangrijke vondst heeft gedaan. Graven van mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis kunnen op een historische gravenlijst terecht komen, maar het graf van Willem Emmens komt daarvoor niet in aanmerking. De grafsteen is namelijk stuk. Daarom wil de gemeente het ruimen.

Links is de grafsteen van de vinder van het Meisje van Yde, Willem Emmens. Rechts is het graf zijn zijn vrouw; Trijntje (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

'Historisch belangwekkende gebeurtenis'

De Vries is verbaasd dat de gemeente het graf van de ontdekker van 'zijn meisje' wil ruimen, omdat de gemeente wel een heel monument heeft gebouwd enkele meters bij de vindplaats vandaan. 'Dat ook in uw gemeente wordt erkend dat het 'vinden van' het Meisje van Yde een historisch en cultureel belangwekkende gebeurtenis was, blijkt wel uit vermeldingen in verschillende binnenlandse en buitenlandse publicaties', schrijft De Vries.

Daarnaast is het volgend jaar 125 jaar geleden dat het veenlijkje gevonden is. De Vries vraagt zich af of de gemeente dat gaat vieren en of er dan aandacht komt voor de ontdekkers. Want ondanks dat de namen wel genoemd worden bij exposities, vindt De Vries dat het graf van de vinder van het Meisje van Yde behoort tot lokaal cultureel erfgoed.

Procedures

Wethouder Hanneke Wiersema (CDA) is het eens met De Vries dat het graf een bijzondere waarde heeft, maar zegt niet te kunnen afwijken van de procedure die de raad heeft vastgesteld. Die houdt in dat wanneer de grafrechten terugkomen bij de gemeente, omdat nabestaanden niet meer voor deze kosten willen opdraaien, de gemeente de graven ruimt. Op die manier wordt geprobeerd voor een goede doorstroming te zorgen.

"De familie Emmens heeft er afstand van gedaan en dus zijn wij genoodzaakt om de procedure te volgen die de raad heeft vastgesteld", vertelt Wiersema. "Maar de familie Emmens is welkom om de grafrechten weer terug te nemen."

Gemeenteraad overtuigen

In zijn pleidooi om het graf van Willem Emmens te behouden. verwijst Iede de Vries naar de andere 'afstammelingen van Yde'; alle Yde's, Iede's, Iddo's of andere verbasteringen die verwijzen naar de plaatsnaam in de Kop van Drenthe. Hij stelt voor om die 300 Yde's uit te nodigen 'voor één of ander jubileumfeest'. "Ik ga wel met de collectebus rond bij al die Yde's", zegt de Vries. "Een tientje de man. Dan hebben we het bedrag ook wel."

Om zelf al die Yde's te benaderen, dat wordt een te grote klus voor De Vries. Wel ziet hij kans om met de brief de gemeenteraad van Tynaarlo te overtuigen om dit stuk cultureel erfgoed te behouden. Hij hoopt dan ook dat er met oog op de begroting die binnenkort wordt vastgesteld, wat geld kan worden vrijgemaakt voor het opknappen en het behouden van het graf van één van de ontdekkers van 'zijn meisje'.

Jan Emmens, de achterkleinzoon van Willem Emmens, vindt het heel bijzonder dat een wildvreemde dit zo oppakt. Zelf ziet hij, maar ook zijn familie, niets in het terugnemen van de grafrechten, zoals wethouder Wiersema dat voorstelde: "Dan ben je zo weer een paar duizend euro verder." Toch is hij heel blij dat Iede de Vries ook de waarde van het graf van de ontdekker van het meisje van Yde ziet. "Het is heel positief dat een ander zich er voor inzet. Zoiets moet toch bewaard blijven."

