ACV treft Hercules in laatste voorronde KNVB beker

ACV treft in de tweede en laatste voorronde van de KNVB beker, op weg naar het hoofdtoernooi, Hercules uit Utrecht. Het duel wordt op 21, 22 of 23 september (op een doordeweekse avond dus) in de Domstad gespeeld.

De winnaar van dit tweeluik plaatst zich voor het hoofdtoernooi, waarin ook vrijwel alle profclubs instromen (behoudens de clubs die Europees actief zijn).

Hercules, dat komend seizoen uitkomt in de zondag 3e divisie, was in het seizoen 2017/2018 ook al opponent van ACV in de beker. Die confrontatie, in Assen, eindigde in 0-3.

Hercules is één van de oudste clubs in Nederland en dateert uit 1882. Eerst louter als cricketclub en zeven jaar werd de voetbaltak daar aan toegevoegd. De vereniging telt zo'n 1500 actieve leden.

In de eerste voorronde was Hercules vrijgeloot en won ACV simpel bij Hollandia in Hoorn. Het werd 5-1 voor de mannen van trainer Fred de Boer. Bekijk de samenvatting van het duel dat afgelopen zaterdag werd gespeeld.