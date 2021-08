Bargermeer, Meerdijk of Rensenpark: waar komt Kunst- en Muziekcentrum Emmen?

Imming en Siebring zijn geen onbekenden binnen cultureel Emmen. Meerdere popfestivals, bandjes, evenementen en verenigingen hebben ze in de afgelopen jaren organisatorisch, technisch of op een ander vlak een handje geholpen.

Hun locatie op het Bargermeer wordt gebruikt als uitvalsbasis voor onder meer repeterende lokale bandjes, verhuur van apparatuur, technische ondersteuning van evenementen en workshops en culturele activiteiten.

Hun bedrijf groeit als kool en als gevolg begint de huidige ruimte te knellen. Siebring: "Uitbreiding op de huidige locatie is lastig, omdat we momenteel in een huurpand zitten."

Concertzaaltje

Vlak voor de zomer diende het duo daarom een plan in bij de gemeente. Dat behelsde de bouw van een gloednieuw Kunst- en Muziekcentrum met meerdere ruimtes voor culturele activiteiten. "Onze muziekstudio in Weiteveen willen we er ook in onderbrengen. Ook denken we aan een concertzaaltje met ruimte voor 300 man."

De vestiging van een dansschool, een fotostudio, tattooshop, een barbier en een motorzaak behoren ook tot de plannen. Het moet een grote broedplaats van creativiteit worden waar ook alle culturele partijen en instanties in Emmen en omgeving gebruik van kunnen maken, aldus Siebring.

Weinig aantrekkelijk

Aanvankelijk keken ze vooral op het Bargermeer uit naar een geschikte, grotere plek. De gemeente ziet het nieuwe centrum echter het liefst in het Rensenpark verrijzen. "Dat leek ons in eerste instantie weinig aantrekkelijk. De bereikbaarheid is niet optimaal. Bovendien willen we investeren in een eigen pand."

Totdat hun oog viel op een leeg grasveld tussen Toolbox (Americasa kas) en de Stadsboerderij. "Vlakbij het station en goed bereikbaar via de Sterrenkamp. Dat maakte het verhaal toch anders."

Deze plek in het Rensenpark zien Siebring en Imming wel zitten voor een nieuw pand. (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

Meerdijk

Een tweede alternatief die wordt overwogen is het sport- en businesspark Meerdijk bij Barger-Oosterveld. Ook hier geldt de goede bereikbaarheid en de nabijheid van scholen (ivm workshops) als een plus. Bovendien past hun plan op deze plek binnen de grenzen van het bestemmingsplan.

Na de zomer gaan Siebring en Imming opnieuw in gesprek met zowel de gemeente als de provincie. "Een van deze drie plekken moet hem worden." De twee zijn beide bereid enkele tonnen te investeren. Graag zien zij ook een tegemoetkoming van de overheden. "Investeren in grond of stenen blijkt lastig te zijn. Wij denken zelf aan het beschikbaar stellen van of korting op de grond.

Eigen kracht

Vooral de percelen bij de Meerdijk zijn ontzettend duur. Of een eenmalige bijdrage in de bouwkosten." Aan subsidies voor de programmering bestaat verder weinig behoefte. "We hebben al die jaren onszelf weten te bedruipen. Het draaien kunnen we op eigen kracht."

Siebring heeft zelf geen uitgesproken voorkeur. "Het maakt mij verder niet waar het komt, als het er maar komt. Voor de jeugd en de lokale cultuur zou dat mooi zijn."