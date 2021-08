Dick Lukkien richt zich tot fans: 'Hou vertrouwen, het wordt een mooi seizoen'

Het is nog niet het seizoen van FC Emmen. Na twee duels, tegen Telstar en FC Eindhoven, heeft de Drentse club nog maar één punt en dat had toch niemand in Emmen en omstreken verwacht na de sterke voorbereiding waarin alle wedstrijden werden gewonnen.

Was die voorbereiding nu zoveel beter dan de eerste twee competitieduels of zat het in die oefenpotjes ook allemaal mee? Dat laatste is zeker waar, want in de wedstrijden tegen Rot Weiss Essen en Heracles won Emmen weliswaar, maar waren de eerste kansen voor de tegenstander. Maar ook in het eerste deel van de vraag zit een kern van waarheid. Emmen speelde ook goed, maar dat had ook te maken met het aanvallende spel van opponenten. Er kwam ruimte om te voetballen, ruimte ook om doeltreffend te zijn.

De ruimte was tegen Telstar en FC Eindhoven een stuk schaarser en zeker in de buurt van de vijandelijke zestien was het vaak overvol met verdedigers. Als een treffer dan lang uitblijft, zoals met name tegen Eindhoven het geval was dan is een extra spits (die als breekijzer ingezet kan worden) geen overbodige luxe. En dus was de afgelopen week de teleurstelling, vooral op social media, groot toen Emmen Reda Kharchouch presenteerde als extra spits. De huurling van Sparta is namelijk niet meteen inzetbaar. Vanwege een hamstringblessure is de verwachting dat hij nog zo'n 8 weken uit de roulatie is.

'Kharchouch gaat een mooie rol hebben voor FC Emmen'

"Ik vind de reacties en de vrees richting de fitheid van Kharchouch prima, maar laat de mensen vertrouwen hebben in onze werkwijze", aldus Dick Lukkien in FC Emmen Rood Wit TV. Het technisch kader, met Michel Jansen als eindverantwoordelijke man, heeft veel vertrouwen in Reda. En als het nu vijf, zes of negen weken duurt voordat hij kan spelen.. hij gaat een mooie rol hebben voor Emmen. En men mag vrezen omdat we na twee duels op één punt staan, maar dat is ook onnodig. We gaan nog genoeg punten pakken. Ik heb het volste vertrouwen in de spelers en het gaat een mooi seizoen worden."

Bekijk hieronder het complete interview met FC Emmen-trainer Dick Lukkien na de laatste training voor het uitduel tegen ADO Den Haag, dat vanavond om 20.00 uur begint. Radio Drenthe Sport is er uiteraard live bij. De uitzending begint om 19.30 uur.