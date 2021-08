Zomerwarmte opgeslagen om koloniewoningen 's winters te verwarmen

Volledig zelfvoorzienende koloniewoningen in Frederiksoord zijn een stap dichterbij. Nu moeten de nieuwe huisjes in de winter nog gebruik maken van het elektriciteitsnet, maar dat is straks verleden tijd door in de zomer warmte op te slaan voor de koude maanden.

In Frederiksoord wordt gebouwd aan koloniewoningen van de toekomst. Huizen in de stijl van de oude kolonieboerderijtjes in het gebied die volledig zelfvoorzienend moeten zijn. Dat betekent dat er geen aansluiting is op de waterleiding en het riool. Opgevangen regenwater en een moderne beerput dienen als alternatief.

Koude dagen

Het lukte echter nog niet om volledig off-grid te gaan, want de duurzame huizen werden wel aangesloten op het elektriciteitsnet. Op koude winterdagen bleek dat nodig om de woningen te verwarmen. Met het proefproject 'Thermische opslag koloniewoningen Frederiksoord' wordt nu gekeken of de woningen op een andere manier verwarmd kunnen worden.

"Door plaatsing van een nieuw thermisch opslagsysteem (warmtebatterijen) wordt warmte in de zomer opgeslagen. Deze energie kan naar behoefte in de winter gebruikt worden om de woning van warmte te voorzien", meldt de gemeente Westerveld. De gemeente stelt een halve ton ter beschikking voor de proef, de provincie legde al 163.431 euro op tafel voor de plaatsing van twee thermische opslagsystemen.

Kennis opdoen

Westerveld hoopt met innovatieve manier van energie besparen kennis op te doen die later ook op andere manieren kan worden ingezet. "Deze manier van thermische opslag is ook inzetbaar in gebieden met een gespreide bebouwing. Bij een geslaagde pilot is deze duurzame manier van slim warmte opslaan een uitkomst in onze buitengebieden", zegt wethouder Henk Doeven. "Daarnaast willen we als gemeente lokale ondernemers ondersteunen bij innovatieve oplossingen. Deze innovaties kunnen mogelijk een belangrijke schakel in de energietransitie zijn".

Lees ook: