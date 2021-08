Stelling: Een camping op de Formule 1? Dan ook op Drentse festivals

In Drenthe gaat het Boerenrockfestival in Drouwenermond niet door. "Dit is een klap in je gezicht", zegt organisator Bjorn van der Veen. "We zijn op. We hebben er heel veel aan gedaan." Een alternatief festival is voor Van der Veen geen moment aan de orde geweest. "We wilden geen concessies doen", legt hij uit. "Vijftien jaar lang werken we er elk jaar aan om iets moois neer te zetten. Een stap terugzetten willen we niet, want we willen mensen niet teleurstellen." Het festival verzetten naar bijvoorbeeld september was ook geen optie.

De stelling van vandaag: Als er op de Formule 1 een camping komt, dan geldt dat voor festivals in Drenthe ook.