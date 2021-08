Doodse stilte op grasland Boerenrockfestival: 'Geen huilverhaal, maar realistisch verhaal'

"Om met de Mooi Wark-termen te spreken: Doodse stilte", beschrijft organisator Bjorn van der Veen het terrein waar hij op staat. "Normaal is hier de camping, het kloppende hart van Boerenrock. We hebben vierduizend tickets verkocht. Er rijdt nu een trekker langs, maar voor de rest is het stil."

'We waren er klaar voor'

Tot begin augustus had de organisatie goede hoop het driedaagse festival te kunnen organiseren met in totaal zo'n 50.000 bezoekers. "We waren er helemaal klaar voor. We hadden 13 augustus als richtpunt om duidelijkheid te krijgen. Als het kon, zouden we de volgende dag los gaan met organiseren. De grond is er klaar voor, de leveranciers, de vrijwilligers. De overheid kwam met eerdere berichtgeving en dat was een klap in ons gezicht."

Alleen eendaagse festival voor maximaal 750 bezoekers zijn toegestaan tot 1 september onder strenge voorwaarden. Zo moet het evenement in de open lucht zijn of moet de tent aan vier kanten open zijn. Bezoekers moeten aan kunnen tonen dat ze gevaccineerd zijn of een negatief testbewijs kunnen laten zien.

Bjorn van der Veen van de organisatie (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

De evenementensector demonstreert morgen in zes steden, waaronder Groningen. Ze vinden dat de overheid evenementen weer mogelijk moet maken. Tijdens de actie met de naam Unmute Us worden protestmarsen gehouden. De actie wordt gesteund door meer dan 1500 organisaties, ook uit Drenthe. Steun is er onder meer van het Boerenrockfestival, podiumbouwer InterStage (Meppel), Eventree (Emmen), CELL Evenementen (Emmen) en Meppel Outdoor. Boerenrock heeft gezegd de actie wel te steunen, maar niet aanwezig te zijn bij de actie in Groningen. Van andere Drentse organisaties is dat niet duidelijk.

"We snappen dat het een lastige tijd is en gezondheid is het meest waardevolle bezit dat we hebben. Maar de seinen stonden goed. Alles hadden we uitgekristalliseerd met Testen voor Toegang. Met het terras op het gras hebben we dat vorig jaar laten zien. En nu draaide de overheid de knop de andere kant op en trekt de stekker eruit."

'Geen optie om voor 750 mensen nog iets te organiseren'

Volgens de organisatie is het geen optie om nog iets te organiseren voor maximaal 750 bezoekers. "We hebben duizenden kaarten verkocht. En om dan iets te gaan doen voor 750 bezoekers is niet mogelijk. Want wie komen er dan wel en wie komen er niet? Om teleurstelling te voorkomen hebben we gezegd dat we dat niet gaan doen. We willen Boerenrock organiseren zoals het bedoeld is, en anders is er geen Boerenrock."

Voor volgend jaar ziet het er daarom ook nog niet rooskleurig uit, nu het festival twee keer niet door is kunnen gaan. "De kosten blijven zich opstapelen. Wettelijk zijn we verplicht een refundactie te doen. Maar we willen de ticketkopers ook echt oproepen om hun kaart voor volgend jaar te houden of onderhands te verkopen. Het is geen huilverhaal, het is een realistisch verhaal. Wil je ons helpen en steunen, dan zijn we daar erg dankbaar voor."

Toch blijven alle vrijwilligers en de organisatie de moed erin houden om dan volgend jaar Boerenrock te kunnen houden. "We doen dan een nieuwe poging. En stiekem kunnen we dan misschien een groei doormaken. De tickets liggen er. En de grondeigenaar heeft gezegd dat we nog wel een stukje kunnen huren. Dus wat dat betreft zijn we positief."

Lees ook: