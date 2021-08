Zeehond in de Onlanden blijkt oude bekende, mannetje heet Thor

De zeehond die twee weken geleden in het Peizerdiep zwom en inmiddels in De Onlanden bivakkeert heet Thor. Zeehondencentrum Pieterburen heeft het mannetje kunnen identificeren aan de hand van een merkje dat op zijn staart bevestigd is.

Thor kwam op 25 juni 2020 als pup binnen in Pieterburen, meldt RTV Noord. Hij was verzwakt gevonden in Friesland. Tijdens zijn herstel werd het merkje aan de staart van het dier bevestigd. Na flink aangesterkt te zijn kroop hij in oktober zijn vrijheid tegemoet op de Kuipersplaat in de Waddenzee.

Onderzoek

Medewerker Sander van Dijk van het zeehondencentrum is de afgelopen weken meerdere keren in de Onlanden geweest om het dier te bestuderen en fotograferen. Vrijdagochtend lukte het hem om de code op het label duidelijk was te leggen. Bovendien kon aan de hand van foto's van het vlekkenpatroon op de vacht worden vastgesteld dat het om Thor moest gaan.

De zeehond maakt het volgens Van Dijk goed, hij besteedt veel tijd op het droge. "Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat hij aan het verharen is", zegt Van Dijk. "Als ze dat doen liggen ze veel in de zon om extra vitamine D aan te maken, dat nodig is voor de groei van de nieuwe vacht."

Het zeehondencentrum houdt Thor de komende tijd in de gaten, maar er is voorlopig nog geen reden om hem te verplaatsen. De boswachters in De Onlanden zijn blij met de onverwachte gast, omdat dit volgens hen een teken is dat goed gaat met de natuur in het gebied.

