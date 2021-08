'Het is in de moskee vaak zo vol dat we buiten moeten bidden'

Het vrijdagmiddaggebed is voor moslims het belangrijkste gebed van de week. Het is voor mannen verplicht om eraan deel te nemen en meestal komen er meer dan honderd naar de dienst in de soennitische moskee aan de Mr. Groen van Prinstererlaan.

Bidden in de regen

Op de binnenplaats van de moskee zijn een paar mannen druk bezig met het uitrollen van meterslange rode tapijten. Terwijl de gelovigen lopend, per fiets en op de scooter binnendruppelen is het al snel duidelijk dat niet iedereen binnen een plekje kan krijgen. "Het is in onze moskee vaak zo vol dat mensen buiten moeten bidden", zegt Mohamed El Mourabit, de voorzitter van de moskee. Vervelend, maar de moskeebezoekers hebben zich daar allang bij neergelegd en zoeken rustig een plek. Soms zelfs achter de fietsenrekken op een kleed in het gras.

Voorzitter El Mourabit is het inmiddels wel gewend om mensen naar buiten te sturen. In de gebedsruimtes zijn met tape plekken gemarkeerd waar je kunt bidden en vol is vol. "Gelukkig is het nu droog, maar het regent ook wel eens tijdens de dienst. Of het is juist heel erg heet buiten. Mensen bidden dan wel gewoon door, maar het is best vervelend", zegt El Mourabit.

'Het past niet meer'

De As-Soennah Moskee, voorheen de Moskee El-Moslimien, maakt sinds 1998 gebruik van een voormalig schoolgebouw in de wijk Noorderpark. Het gebouw zelf stamt uit 1968 en dat is te zien. Wie er langsrijdt, ziet vooral een bakstenen blokkendoos waar de verf van afbladdert. In sommige kozijnen en balken zit houtrot. Binnen bevinden zich behalve twee gebedsruimtes een kleine keuken, een krappe wasruimte en een kantoortje. "Het past gewoon niet meer bij deze tijd", zegt de moskeevoorzitter.

Vrouwen bidden in de moskee normaal gesproken in een aparte ruimte, maar vanwege de afstandsregels is er sinds het uitbreken van de coronapandemie helemaal geen plek meer voor hen tijdens het vrijdagmiddaggebed. El Mourabit: "Vrouwen en mannen moeten gescheiden bidden, maar daar hebben we nu echt geen plek voor. Omdat het gebed voor vrouwen niet verplicht is, hebben we hen gevraagd om even niet meer te komen."

Nieuwe moskee

Vorige week werd bekend dat het moskeebestuur mede vanwege het ruimtegebrek een nieuwe moskee wil bouwen op de plek van de oude. Het huidige gebouw moet daarvoor tegen de vlakte. Er zijn plannen voor een moskee met twee verdiepingen met onder meer speciale mannen- en vrouwenruimtes, een ontmoetingszaal en een grote waskamer. De vergunningsaanvraag ligt inmiddels bij de gemeente op het bureau. Het moskeebestuur wil na het goedkeuren van de vergunning direct beginnen met bouwen.

El Mourabit vertelt dat de buurt via een informatieavond op de hoogte is gebracht van de uitbreidingsplannen. Daar kwam volgens de moskeevoorzitter ook de gebedsoproep ter sprake. "Er komt een minaret als een soort toren tegen de moskee aan, maar die is alleen bedoeld voor de sier. We gaan vanuit die toren geen oproep doen tot gebed", zegt El Mourabit.

Donaties uit Nederland

Het benodigde geld, zo'n één miljoen euro, hoopt het moskeebestuur via de Assense en Nederlandse moslimgemeenschap bij elkaar te kunnen krijgen. El Mourabit: "Er is helaas grote ophef geweest over donaties die wij uit Saudi-Arabië zouden ontvangen, waar wij wel altijd open en eerlijk over zijn geweest. Maar vanwege die ophef hebben wij als gemeenschap besloten om benefieten te organiseren om geld uit de gemeenschap in Nederland te proberen te krijgen."

