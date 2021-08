Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Oerweekend in Borger

Het terrein van het Oertijdpark is helemaal van onze voorouders dit weekend. De Hunebedbouwers en hun nazaten bootsen het leven in de prehistorie na. Met een groep oermensen worden de steentijd, de ijzertijd en de bronstijd tot leven gebracht. Er gebeurt van alles! Er wordt geleefd, gewerkt, gegeten, gedaan en gevoeld, zoals men lang geleden deed. Bezoek het Hunebedcentrum en ontmoet echte oermensen, gratis op vertoon van jouw entreebewijs.

Buurten bij koloniste Jansje Biemans

Je kan terug naar de oertijd, maar ook terug naar de tijd van de Koloniën van Weldadigheid met koloniste Jansje Biemans. Zij vertelt je graag hoe de kolonisten daar rond 1900 leefden. En ze kent alle geheimen van het unieke gebied. In totaal hebben er 430 koloniehuisjes in dit gebied gestaan. Het Koloniehuisje in Frederiksoord is samen met het Kolonieschooltje te bezichtigen en onderdeel van het buitenmuseum van de Koloniën van Weldadigheid.

Op bezoek bij Jansje Biemans

Groeten uit Grolloo

Dit is het laatste weekend van het bluesevenement Groeten uit Grolloo. Wat begint met 4 tot elkaar veroordeelde stellen op een camping in Nederland, 3 caravans en 1 uit de hand gelopen avond eindigt in een onvergetelijke afterparty. Theatervoorstelling 'Bed Blues in G' naar Bedroom Farce van Alan Ayckbourn wordt opgevoerd, gevolgd door live muziek. De openluchtvoorstelling gaat over een stel vrienden dat met elkaar opgescheept zitten. Gedurende de nacht worden de onderlinge verhoudingen van de stellen flink op scherp gezet. Van slapen komt als het aan de bleusband ligt weinig.

Tuinconcert met Ed Struijlaart

In 'The best of' neemt Ed Struijlaart je zaterdag mee op zijn muzikale reis van de afgelopen 10 jaar in Emmer-Compascuum. Vanaf het moment dat Ed Struijlaart op zijn negende Eric Clapton op televisie zag, wist hij dat zijn toekomst in de muziekwereld lag. Alleen, durf je die sprong te wagen en wanneer? Waar begin je? Hoe maak je van je dromen werkelijkheid? En wat doe je als het tegenzit? In 2010 nam Ed Struijlaart die gewaagde beslissing. Hij zei zijn baan op om zich volledig te kunnen storten op zijn grote passie: de muziek.

Alberti Maestri luisterwandeling

De Italiaanse hoogleraar Stevano Mancuso heeft jarenlang onderzoek gedaan naar hoe bomen en planten met elkaar communiceren. Hij ontdekte schimmels die signalen doorgeven waardoor alle bomen tegelijk in het blad komen. Hij ontdekte hoe sterke bomen de jonge helpen bij de groei, door voedsel aan elkaar door te geven. En hoe bomen zich verplaatsen over de wereld. Van dit verhaal is een begeleide luisterwandeling gemaakt bij Norg van 1,5 uur (4km) waarin informatie, muziek, poëzie en het verhaal over bomen samen komen.