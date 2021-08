Liveblog: FC Emmen wint met 2-1 van ADO Den Haag [gesloten]

De wedstrijd begon later door problemen met de lichtinstallatie in Den Haag. Dat bleek niet het enige probleem, want in de rust bleek de tap ook leeg in het Cars Jeans Stadion. Met de huidige financiële problemen bij de residentieclub was dat voer voor grappenmakers.

Emmerdennen

Al vroeg kwam de formatie van Dick Lukkien op voorsprong in de Hofstad. Na een goede actie van Van Ooijen, die zijn tegenstander de Emmerdennen instuurde, kopte Hilterman het leer hoog in de touwen achter doelman Luuk Koopmans. De thuisploeg had in de eerste helft weinig in de melk te brokkelen en speelde erg slordig.

Dat was anders in de tweede helft, want de ploeg van trainer Ruud Brood schoot werkelijk waar uit de kleedkamer. Een dikke minuut na het startsignaal van het tweede bedrijf knikte Vicente Besuijen de bal achter de kansloze Michael Brouwer.

Kwartje de juiste kant op

Dat brak de wedstrijd open, want vanaf dat moment ging het spel op en neer. Gelukkig voor de Drentse formatie viel het kwartje ditmaal de juiste kant op. Rui Mendes snelde langs zijn tegenstander en vond met een puntgave voorzet het hoofd van Hilterman. Wederom wist hij een voorzet tot doelpunt te promoveren.

Met deze knappe overwinning stijgt FC Emmen naar de elfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Daarmee maakt het de matige seizoenstart (een punt uit twee wedstrijden) ietwat goed. Volgende week moet daarin een volgende stap gezet worden. De Graafschap komt dan op bezoek in De Oude Meerdijk. RTV Drenthe is er dan weer bij. Live op de radio en natuurlijk weer in een kersvers liveblog!

