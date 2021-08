Documentaire over Assen-Oost 16 jaar na 'Probleemwijken'

Dijkstra noemt zichzelf een 'groot fan' van het programma Probleemwijken, dat ook wel bekend staat als aso-tv. "Ik heb alle afleveringen wel bekeken op brakke dagen." In de jaren nadat het programma werd uitgezonden is het ontzettend populair geworden op social media. De aflevering over Assen-Oost is op YouTube ruim 1,6 miljoen keer bekeken. "De hoofdpersonen zijn echt levende memes geworden", vertelt Dijkstra.

Gehoopt op meer sensatie

Dijkstra was benieuwd of Assen-Oost nog steeds een probleemwijk is en hoe het nu gaat met de mensen die er woonden. Hij besloot een documentaire te maken voor zijn opleiding aan Hogeschool Windesheim. Dijkstra ziet parallellen tussen zijn leven als student en de bewoners van een probleemwijk. "Ik werk als student ook niet en zuip veel. Het is een grappig gegeven dat die mensen in de probleemwijken dat hun hele leven doen."

Eén dag heeft Dijkstra doorgebracht in Assen-Oost. En de wijk was toch wel anders dan hij had verwacht. "Stiekem hoopte ik op meer sensatie. Iedereen in de wijk was heel benaderbaar en eigenlijk hartstikke aardig. Het is geen 'kakwijk' geworden, maar wel superdegelijk." Ook zocht de student de hoofdpersonen van de serie op. Geert Glas, die bekend staat om zijn uitspraak 'een beetje stelen, een beetje zuipen' en Maria Boomsma die in het programma veel woede-uitbarstingen heeft.

'Starstruck'

Dijkstra: "Het was heel raar om ze in het echt te zien. Voor mij zijn het echt bekende Nederlanders, omdat ik ze zo vaak online heb gezien. En dan zie je ze in het echt. Ik was best zenuwachtig en eventjes 'starstruck', maar daarna was het in orde." Geert en Maria wilden graag meewerken. "Geert vindt het wel mooi dat hij een beetje bekend is." In de documentaire laat Geert weten dat hij nergens spijt van heeft: "Het was gewoon mooi, anders moet je er niet aan beginnen."

Maria wou ook graag meewerken, maar had toch een andere reden. "Ik denk dat zij echt iets wilde rechtzetten", vertelt Dijkstra. Maria heeft jarenlang geen werk kunnen krijgen en haar kinderen werden niet uitgenodigd op feestjes. Allemaal door haar deelname aan het programma Probleemwijken. "Ik had toen eigenlijk beter moeten nadenken", vertelt Maria in de documentaire. In de afgelopen 16 jaar is Maria veranderd. Ze is weggegaan uit Assen-Oost, heeft hulp gezocht en heeft nu een heel ander leven. "Ik ben goed terecht gekomen", besluit ze.

Veel ophef

Het programma Probleemwijken zorgde landelijk en lokaal voor ontzettend veel ophef. Na de uitzending van de Graafsewijk in 's Hertogenbosch braken rellen uit. De reden was een scène waarin een bewoner van die wijk toegeeft dat hij de dochter van zijn vriendin seksueel heeft misbruikt. Er werden spullen gegooid naar de politie, auto's in brand gestoken en ruiten van woningen en scholen ingegooid. De rellen hielden dagenlang aan, waarna met hulp van de ME de rust langzaamaan terugkeerde.

Ook voelden sommige hoofdpersonen van het programma zich bedonderd door SBS en werden er beschuldigingen geuit naar SBS voor het manipuleren van het programma. Zo laat Maria weten dat de crewleden drank meenamen. Tegen Taco Rijssemus, de toenmalig SBS-hoofdredacteur, is dit altijd ontkend. Wel laat Rijssemus in de documentaire van Dijkstra weten dat hij de impact van het programma onderschat heeft.

Tweede deel?

De documentaire van Dijkstra is inmiddels ruim 250 duizend keer bekeken op YouTube. "Ik vond het spannend om de documentaire op YouTube te zetten. Maar het is hartstikke mooi dat het zo vaak is bekeken. Ik ben een beetje overrompeld." Hij krijgt veel positieve reacties, iets dat hem veel zelfvertrouwen geeft. "Toch blijven het kleine aantal negatieve reacties wel hangen."

Dijkstra laat weten dat hij zeker weten ook documentaires gaat maken over de andere probleemwijken. "De vraag is hoe ik dat wil doen. Dat ga ik nu rustig bekijken. Maar dat er een tweede deel komt is zeker."

Probleemwijken, 16 Jaar Later - Assen-Oost (hoe aso-tv een culthit werd)