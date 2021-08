Mega Piraten Festijn Borger ook gekapseisd: 'Het is alles of niets'

The Dutch Boys op het Mega Piraten Festijn in Borger in 2019 (Rechten: Van Oost Media)

In en om de grote piratentent verzamelen zich tijdens de editie in Borger gemiddeld negenduizend bezoekers. Een alternatief voor minder bezoekers is volgens organisator Eddie Mensink geen optie: "Wij doen gewoon een Mega Piraten Festijn. Geen alternatief. Het is alles of niets." Voor september is dat nu dus niets.

MPF Klazienaveen gaat vooralsnog wel door

Maar Mensink kijkt met vertrouwen uit naar oktober, want dat is volgens hem de maand dat het allemaal weer ouderwets door kan gaan. "Ik denk dat we in Klazienaveen gewoon weer een feestje kunnen bouwen. Als je kijkt wat er nu allemaal in Nederland gebeurt, moet dat wel."

Daarmee doelt de organisator op de Formule 1 in Zandvoort en de volle voetbalstadions: "Je ziet dat het daar allemaal wel kan, dus voor het Mega Piraten Festijn in Klazienaveen maak ik me geen zorgen."

Ook loopt een afvaardiging van de MPF-organisatie zaterdag mee in de protestmars 'Unmute us'. De reden daarvoor is volgens Mensink: "Kijk, voetbal is voetbal en Formule 1 is Formule 1. Als veel bezoekers bij sportevenementen welkom zijn, dan kan het bij ons muziekfeest ook." Gekochte kaartjes voor het Festijn in Borger blijven overigens geldig en er zijn nog kaarten te koop.