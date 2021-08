Hilterman bezorgt FC Emmen in Den Haag eerste zege

Na twee duels zonder zege heeft FC Emmen de eerste zege binnen. In en tegen Den Haag, dat de eerste twee duels van het seizoen won, werd het 1-2. Jeredy Hilterman was de held van Emmen. De spits scoorde twee keer in een duel dat een half uur later begon vanwege problemen met de lichtinstallatie.

Door de zege klimt FC Emmen van plek 15 naar 11. met 4 punten uit 3 duels. Het gat naar de twee koplopers (Jong AZ en Top Oss, die elkaar maandag treffen) is echter slechts twee punten.

Snelle 0-1

Zonder de geschorste Jeff Hardeveld en Azzedine Toufiqui (gepasseerd) startte de formatie van Dick Lukkien met Lorenzo Burnet en Rui Mendes in de basis sterk in Den Haag. Binnen tien minuten leverde het overwicht ook een treffer op. Uit een kort genomen corner legde Peter van Ooijen de bal precies op het hoofd van Jeredy Hilterman, die doelman Luuk Koopmans kansloos liet: 0-1. Het was voor FC Emmen de vroege treffer waarop in de vorige twee duels zo vurig op gehoopt was.

Toch bezorgde de treffer gek genoeg niet de gewenste rust in het spel van de Drentse club. Het bleef vooral in de eindfase van de aanval te slordig. Maar ondanks dat had Emmen weinig te duchten van het povere spel van de thuisclub. Slechts één keer werden de groen-gelen, die startten zonder topscorer Thomas Verheydt (licht overbelast), gevaarlijk. De inzet van aanvoerder Boy Kemper uit een vrije bal van Amar Catic ging net naast.

Aantrekkelijke tweede helft

Na rust werd het duel met de minuut aantrekkelijker. Maar dat had vooral te maken met de hele vroege gelijkmaker van de thuisclub. Het was Vicente Besuijen die raak kopte uit een fraaie voorzet van Catic.

Veldmate heerst

Waar de thuisclub hoopte op meer met opportunistisch voetbal bleef FC Emmen, met de absolute leider in de defensie (Jeroen Veldmate) het vooral voetballend proberen. En het voetbal won uiteindelijk. En ook verdiend. Het was opnieuw Jeredy Hilterman die raak kopte, ditmaal uit een afgemeten voorzet van Rui Mendes.

Van Ooijen had daarna nog de 1-3 op zijn schoen, maar zijn schot spatte uiteen op de lat. Het slotoffensief dat daarna kwam van ADO doorstond FC Emmen eigenlijk simpel.