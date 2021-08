Goudhaantje Hilterman: 'Twee goals en drie punten, dat is genieten'

Met zijn goals loopt Hilterman nu één op één en houdt hij zich (voorlopig in ieder geval) helemaal aan zijn woord. De van Jong Utrecht overgekomen nummer 9 wil dit seizoen namelijk uitkomen op 25 treffers.

De eerste goal kwam voort uit een kort genomen corner van Peter van Ooijen die daarna de bal met zijn linkerbeen indraaide. Hilterman hoefde de bal, op zo'n vijf meter van ADO-doelman Koopman, eigenlijk alleen maar te schampen. "Dan weet je dat de keeper negen van de tien keer kansloos is", aldus Hilterman.

De tweede was een stuk lastiger, al was de pass van Rui Mendes prima op gevoel gegeven. Maar Hilterman stond voorbij de tweede paal en had derhalve een lastige hoek. "Ik koos voor de korte hoek omdat ik het gevoel had dat de doelman een tegendraadse kopbal verwachtte. Het was gelukkig de goede keuze."

'Als je zo dominant kunt spelen, dan komt het resultaat vanzelf'

De eerste zege voelt lekker, al was er volgens Hilterman na twee duels zonder overwinning absoluut geen sprake van stress. "Nee, we zijn overtuigd van onze eigen kunnen. Natuurlijk was het nog niet goed, maar als je zo dominant kunt spelen dan moet het resultaat een keer komen. Gelukkig kwam dat resultaat vanavond."