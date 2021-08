Dick Lukkien: 'We waren gebrand om hier iets te halen'

Lukkien was ook tevreden over het vertoonde spel, met name voor rust toen ADO maar geen grip kreeg op FC Emmen. "Ze wisselden wel vier of vijf keer van formatie omdat ze geen druk op onze opbouw konden krijgen. Het enige wat we ons in die eerste helft mogen verwijten is dat we het krachtsverschil niet weten te vertalen in meer goals. Waar dat mee te maken had? Dat we voorin en dan met name op de flanken weinig klaarspeelden. Rui Mendes speelde ok, maar had voor meer diepgang op rechts moeten zorgen en Jasin-Amin Assehnoun vond ik gewoon niet goed."

Toch besloot Lukkien om in de rust niet te wisselen. "Nee, omdat ik vind dat je spelers ook de kans moet geven om zich te herstellen", aldus Lukkien. In het begin van de tweede helft leek het daar niet van te komen, want de thuisclub kwam razendsnel op gelijke hoogte. "Dan weet je dat het vechten wordt en dat hebben we goed gedaan. We creëerden niet zoveel kansen, maar een ijzersterk moment van Mendes en Hiltmerman betekende toch de 1-2. Daarna zat ik niet rustig omdat je weet dat die bal ook een keer goed kan vallen voor ADO, maar dat gebeurde niet en daarvoor verdient ons centrale duo een groot compliment."