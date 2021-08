Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso in actie op Taptoe

Normaal gesproken is een volgepakt Ahoy in Rotterdam het podium voor de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso om tijdens de Nationale Taptoe hun muziekkunsten te vertonen. Maar door het coronavirus is er dit jaar voor een andere setting gekozen: Het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Een openluchteditie van het evenement, dat volgt op een lange geschiedenis waar de muziekkapel uit Assen een hoofdrol in speelt.

Aan de Nationale Taptoe doen jaarlijks verschillende militaire orkesten uit Nederland mee. De Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso (KMKJWF) zit standaard in dat rijtje, als één van de drie professionele militaire harmonieorkesten van de Nederlandse krijgsmacht. Het orkest treedt niet zomaar op, want de Asser kapel verzorgt zelfs de muziek bij officiële militaire ceremonies en staatsaangelegenheden.

Kapel 'Johan Willem Friso'

De KMKJWF is onderdeel van de Koninklijke Landmacht en bestaat uit 53 muzikanten. Ook is het de oudste kapel van Nederland. Ontstaan in 2005, na een reorganisatie van de militaire muziek. Er bleven twee muziekkorpsen binnen de landmacht over: de Koninklijke Militaire Kapel uit Den Haag en de Johan Willem Friso Kapel uit Assen. Nadat koningin Beatrix het muziekkapel uit Assen het predicaat 'koninklijk' meegaf, betekende het de officiële geboorte van De Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso.

Het lijkt dus meer dan terecht dat de kapel, gelegerd in de Johan Willem Frisokazerne in de Drentse provinciehoofdstad, een plek verdient tijdens de Nationale Taptoe. Alleen al vanwege de lange geschiedenis. Maar wat onderscheidt al die tientallen 'militaire muzikanten' nog meer?

Wat is de Nationale Taptoe? De Nationale Taptoe in Soesterberg is een muziekevenement, met als eerste plaats het doel om de Nederlandse militaire orkesten en de onderdelen van de Nederlandse Krijgsmacht te presenteren aan een breder publiek. Deze krijgsmachtonderdelen zijn de Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee. De Nationale Taptoe werd 21 jaar lang in Delft gehouden, en daarna 29 jaar in Breda. De taptoe werd in 2005 verplaatst naar de Brabanthallen in 's-Hertogenbosch. En sinds 2006 is Ahoy in Rotterdam normaal gesproken het vaste decor voor de jaarlijkse militaire muziekoptredens, maar door corona is dat dit keer de buitenlucht van de militaire vliegbasis Soesterberg. Samen met de Edinburgh Military Tattoo van Schotland en de Canadese Nova Scotia International Tattoo behoort de Nationale Taptoe tot de top van de wereld.

Het repertoire van het orkest is niet alleen origineel, ook eigen versies van klassieke- en filmmuziek komen voor tijdens de voorstellingen. Verschillende stijlen worden met elkaar afgewisseld, van modern tot klassiek. En ondanks dat de militaire kapel uit Assen de oudste van Nederland is, heeft het de intentie om te blijven vernieuwen. De KMKJWF wil nieuwe muziek blijven maken, zodat de kapel in de toekomst nog steeds originele muziek speelt.

Daarnaast wordt de kapel gekenmerkt door spectaculaire shows, waarbij ook wordt samengewerkt. Bij de taptoeshows wordt bijvoorbeeld gespeeld met de Regimentsfanfare 'Garde Grenadiers en Jagers', een militair muziekkorps uit Ermelo.

Ensembles

Het muziekorkest kent ook verschillende ensembles, oftewel groepen muzikanten die samen muziek maken. De KMKJWF heeft twee blaaskwintetten, twee klarinetkwartetten en een koperkwintet. Zij treden vaak op tijdens kleine militaire ceremonies, recepties en officiële ontvangsten.

Kleding

Ook aan de kleding van de Drentse muzikanten kleeft een verhaal. Tijdens de ceremoniële plechtigheden draagt de KMKJWF het tenue van het Garderegiment Grenadiers, dat vroeger gedragen werd door de Landmacht. Het muziekorkest van de kapel van Johan Willem Friso speelt daarin bij Prinsjesdag of tijdens staatsbezoeken. De kleding dateert van jaren geleden, want in 1901 schonk koningin Emma deze aan de toenmalige Koninklijke Militaire Kapel.

Meer militair muziek

Naast de kapel van de Johan Willem Frisokazerne spelen meer militaire kapellen tijdens de Nationale Taptoe. Dit zijn de Marinierskapel der Koninklijke Marine, de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht, het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee, de Fanfare Korps Nationale Reserve en de Fanfare Bereden Wapens.

De Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso speelt op 20, 22, 24, 25 en 27 augustus.

De rol van militaire muziek Volgens het Ministerie van Defensie dient militaire muziek, die centraal staat tijdens de Nationale Taptoe, als eerste het nationaal belang. Bijvoorbeeld tijdens de Nederlandse 4 mei-herdenking, militaire ceremonies of andere nationale gebeurtenissen. Daarnaast dient de muziek het Koninklijks Huis, bijvoorbeeld bij staatsbezoeken. Daarnaast 'vertelt de muziek het verhaal van Defensie'. "Dat zorgt voor betrokkenheid en een goede relatie met de burgerbevolking." Zo zijn er naast de Nationale Taptoe jaarlijks concerten voor veteranen, bevrijdingsconcerten en benefietconcerten. Ook moet een militair orkest weleens in actie komen voor collega's binnen Defensie. Bijvoorbeeld als nieuwe militairen na een intensieve training hun baret krijgen uitgereikt. En voor de familie van een overleden veteraan is een trompettist die 'Signaal Taptoe' speelt, onderdeel van een waardig afscheid. (Bekijk hieronder de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso' in actie)

