Gewonde na geweld in Meppel: 3 verdachten uit Overijssel opgepakt

Het slachtoffer is een 48-jarige man uit Meppel. Het is nog niet duidelijk of hij de bewoner is van het huis aan de Ceintuurbaan. De verdachten zijn een man en een vrouw van 33 jaar uit Hengelo (Ov.) en Almelo en een 23-jarige man uit Enschede. Een politiewoordvoerster omschrijft het geweld als een zware mishandeling. Meer wil ze er nog niet over kwijt, omdat de verdachten nog moeten worden verhoord en de politie vandaag verder onderzoek doet in een rond de woning.

Het slachtoffer was aanspreekbaar toen de hulpdiensten kwamen. Over zijn letsel is verder niks bekendgemaakt. De verdachten waren niet meer bij het huis toen de politie er kwam. Zij zijn bij een tankstation verderop in de straat aangehouden.