'Goede zaak dat PvdA en GroenLinks als één team de formatie in gaan'

De fracties van PvdA en GroenLinks in de Tweede Kamer gaan in de kabinetsformatie als één team verder verder. Dat meldden de partijleiders Lilianne Ploumen en Jesse Klaver gistermiddag.

De twee linkse partijen kondigden al voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart aan dat zij voortaan samen zouden optrekken. Ploumen noemt het "een logische stap" dat, nu zij samen meepraten over eventuele kabinetsdeelname, zij daar ook gezamenlijk alle beslissingen over nemen. In de gemeente Noordenveld juichen PvdA en GroenLinks die stap toe.

Want in die gemeente bestaat zo'n samenwerking tussen PvdA en GroenLinks al een aantal jaren. De twee partijen vormen een duofractie in de gemeenteraad. "We zijn er een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 over gaan nadenken en besloten ervoor te gaan: samen een duofractie vormen met één verkiezingsprogramma", zegt fractievoorzitter Bertus Jan Epema.

"En het is ons erg meegevallen om dat vorm te geven. We dachten voor die tijd over veel onderwerpen al hetzelfde. En ook belangrijk is dat we de leden in het proces hebben meegenomen. En die gaven ons veel steun. Er zijn misschien één of twee leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd."

Vijf zetels

Kiezers konden bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 stemmen op de PvdA of op GroenLinks, maar stemden dan wel op hetzelfde verkiezingsprogramma. "We hebben bij de verkiezingen vijf zetels gekregen, de PvdA drie en GroenLinks twee", meldt Epema. "Met vijf zetels heb je meer invloed in de raad dan als losse partij met twee of met drie zetels. Als je dan samen als duofractie optrekt bij de collegeonderhandelingen heb je ook meer invloed. Die onderhandelingen hebben we met twee mensen gedaan, iemand van de PvdA en iemand van GroenLinks."

Geen stammenstrijd

De duofractie maakt met één wethouder ook deel uit van het college. De PvdA mocht die als grootste partij met drie zetels leveren, GroenLinks de fractievoorzitter. "En dat is goed gegaan zegt", Epema. "Er is geen stammenstrijd, geen wanklank. Vice-fractievoorzitter Tiemen Ensink is weer een PvdA'er, die lost mij af en we vullen elkaar in de raad goed aan."

Intussen wordt er ook voorzichtig gesproken over een fusie, maar die zal in 2022 bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen nog geen feit zijn. "Die verkiezingen gaan we ook weer in als duofractie, als twee partijen met één programma", zegt Epema."Een fusie is nog een stap te ver."