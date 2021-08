'Kletsnatte kinderen door de fontein vindt niet iedereen fijn'

Bij mooi weer rennen gillende kinderen door de verfrissende stralen van de speelfontein op het vernieuwde Koopmansplein in hartje Assen. Maar niet alle ouders zijn daar even blij mee. De kinderen moeten kletsnat mee naar huis, en daar zitten ze niet op te wachten. Maar de binnenstadsorganisatie kwam met een oplossing: gratis handdoeken om het jonge grut weer droog weer te wrijven.

Wanneer je het Koopmansplein bezoekt, heb je natuurlijk niet standaard zwemkleding mee voor je kinderen. En je houdt ze ook niet tegen, lacht ondernemer Jacques Hartog, eigenaar van een boekhandel. "Ze komen als verzopen katten weer tevoorschijn. Een gratis handdoek om ze af te drogen is dan simpelweg dé oplossing."

Kind blij, ouders blij

Hartog kwam op het idee door zijn zoon. "Hij was in Roermond en daar waren ook handdoeken beschikbaar bij eenzelfde fontein. Aanvankelijk mocht mijn kleinzoon daar niet in het water spelen, want dan worden je kleren nat. Maar toen ze ontdekten dat er handdoeken lagen die ze mochten gebruiken, kon het toch. Kind blij, ouders blij."

Hartog gooide een balletje op bij binnenstadsorganisatie Vaart in Assen, en die heeft de zaak binnen een week geregeld. Een winkelketen aan het Koopmansplein levert de handdoeken, een lokaal was- en stoombedrijf zorgt ervoor dat de natte exemplaren schoon en droog weer terugkomen in de speciaal daarvoor bestemde bakken op het vernieuwde stadsplein.

Gastvrij

"Er spelen zoveel kinderen in de fontein, prachtig als we deze jeugd en vooral hun ouders natuurlijk, ook een beetje gemak en service kunnen bieden. Dat hoort bij een gastvrije binnenstad", zegt Hartog. De bakken met handdoeken staan er niet elke dag. Alleen vanaf een temperatuur van 20 graden zijn ze er te vinden. Hartog: "We kunnen vandaag beginnen en we hopen dat we nog een paar mooie dagen krijgen waarbij het echt verkoelend is."

De fontein is een populair speeltje geworden op het pas vernieuwde Koopmansplein. Dat is na bijna een jaar zo goed als klaar. Het enige wat nog mist is het speelhunebed. Dat wordt binnenkort geïnstalleerd. "We zijn heel blij met het nieuwe plein. Het is een speeltuin en een huiskamer tegelijk geworden, mooi om publiek naar de binnenstad te trekken", aldus Hartog.

