Tibor del Grosso plaatst zich met oude fiets Laurens ten Dam voor EK en WK tijdrijden junioren

In een tijdrit over twintig kilometer haalde Del Grosso een indrukwekkend gemiddelde van 49,6 kilometer per uur. Hij bleef Joost Brinkman uit Noordlaren, die tweede werd, 24 seconden voor. Er was slechts één plek beschikbaar voor het EK en WK.

Fiets Laurens ten Dam

Extra bijzonder is dat Del Grosso zijn wedstrijd reed op de oude fiets van voormalig wielerprof Laurens ten Dam, die onder meer tien keer de Tour de France reed en in 2014 als negende finishte in het eindklassement. Tibor deelt deze fiets met grote broer Bodi del Grosso.

EK en WK

Het Europees kampioenschap tijdrijden voor junioren is in de tweede week van september in het Italiaanse Trento. Een week later volgt het wereldkampioenschap in het Belgische Leuven.