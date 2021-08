Het loopt nog niet hard bij deelname aan de 4 Mijl van Assen

De 4 Mijl van Assen gaat door op 11 september, en deze keer is het 4 Mijl Festival ook weer terug in het Anne Frank Park in Marsdijk. Maar het aantal aanmeldingen voor het hardloopevenement valt nog wat tegen. Organisator Bertjan Marree vermoedt dat corona nog veel mensen doet twijfelen.

Tot nu toe hebben zich 750 deelnemers gemeld, terwijl er plek is voor zo'n 1500 lopers. "We hadden verwacht dat iedereen er wel weer aan toe zou zijn om mee te doen, aangezien de coronapandemie op z'n retour is en we al anderhalf jaar in deze situatie zitten", zegt Marree. "Maar er is kennelijk nog veel twijfel, hetzelfde fenomeen als vorig jaar." Toen hadden zich meer dan 1100 lopers aangemeld, maar er verschenen er uiteindelijk slechts 800 deelnemers aan de start.

Langer afwachten

De organisatie vermoedt dat mensen nu wat langer wachten met aanmelden, omdat ze zekerheid willen of het allemaal echt doorgaat en of het ook veilig is. "We snappen die terughoudendheid wel. Want soms kan de situatie ook zomaar weer veranderen. Maar we zijn er zeker van dat het door kan gaan, alles is coronaproof geregeld", aldus Marree.

De organisatie verwacht dat het de komende weken wel zal vollopen. Alles rond de 4 Mijl van Assen gebeurt volgens Bertjan Marree volgens de geldende coronarichtlijnen, zoals de anderhalvemeterafstand.

Wedstrijdlopers in één keer weg

"Het enige wat nu anders is ten opzichte van de vorige editie, is dat de wedstrijdlopers nu weer gezamenlijk vanuit één startvak vertrekken. Vorig jaar gingen ze individueel van start en werd de winnaar uitgeroepen via een tijdsmeting. Er was ook geen prijsuitreiking, ze kregen de beker thuis bezorgd. Nu vertrekken de 100 tot 150 wedstrijdlopers in één keer, en daarbij handelen we volgens de richtlijnen van de Atletiekunie."

De recreatieve deelnemers starten net als vorig jaar individueel op veilige afstand van elkaar. "We hebben weer stippen aangebracht op het parcours bij de start in het Anne Frank Park, die twee meter van elkaar afliggen. Dus dat gebeurt allemaal coronaproof."

Publiek mocht er vorig jaar niet bij zijn, bij de start van de 4 Mijl, maar dat is weer welkom. "Maar dan moeten ze zich wel aan de afstandsregels houden", zegt Marree. Tijdens het hardloopevemenent is er het 4 Mijl Festival in het Anne Frank Park, met een sportplein, een horecaplein, een fair en live muziekoptredens. Aanmelden voor de 4 Mijl van Assen kan tot 2 september.

