RIVM meldt 66 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

Dat zijn er 25 meer dan de 24 uur daarvoor. Het gemiddelde aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen komt daarmee op 49. In de gemeente Midden Drenthe is één persoon in het ziekenhuis opgenomen met een positieve coronatest. Er zijn geen Drenten overleden.

De meeste besmettingen komen uit de gemeente Emmen (22) gevolgd door de gemeente Hoogeveen (15). In de gemeenten Tynaarlo en Aa en Hunze zijn geen nieuwe coronabesmettingen bekend.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 21-08-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1602 7 20 Assen 4398 (+4) 69 15 Borger-Odoorn 1709 (+4) 33 15 Coevorden 3132 (+3) 57 31 Emmen 9703 (+22) 171 80 Hoogeveen 5145 (+15) 77 41 Meppel 2590 (+4) 34 27 Midden-Drenthe 2265 (+7) 37 (+1) 30 Noordenveld 2033 (+3) 32 26 Tynaarlo 1907 25 24 Westerveld 1063 (+1) 17 21 De Wolden 2188 (+3) 33 24 Onbekend 64 0 0

Landelijke cijfers

Het RIVM heeft afgelopen etmaal landelijk 2467 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn ruim 200 nieuwe gevallen meer dan vrijdag. Het zevendaags gemiddelde is opnieuw hoger dan een week geleden.

Afgelopen zeven dagen dagen werden gemiddeld 2401 nieuwe coronagevallen per dag geregistreerd. Vorige week zaterdag stond dat weekaantal nog op gemiddeld 2312 gevallen per dag. Dat wil zeggen dat het aantal nieuwe coronagevallen ook over een langere periode gemeten niet daalt.

Het RIVM maakt vandaag melding van acht nieuwe sterfgevallen. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen ook daadwerkelijk in de afgelopen 24 uur zijn overleden, want het duurt soms een tijdje voor een coronagerelateerd sterfgeval is geregistreerd.

Ziekenhuisopnames

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen zaterdag 657 coronapatiënten opgenomen, blijkt uit de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn tien patiënten minder dan een etmaal eerder. Het aantal door coronapatiënten bezette bedden in de ziekenhuizen schommelt al weken tussen ongeveer 650 en 700.

Op de intensive cares nam het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal iets toe, met drie patiënten tot 218 in totaal.