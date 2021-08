Noordelijke evenementenbranche loopt protestmars: 'We zijn er klaar mee'

De sector demonstreert tegen het coronabeleid van het demissionaire kabinet. In een protestmars met de naam Unmute Us willen ze een signaal afgeven. "Wij zijn er echt zat van. Mensen gaan er echt kapot aan. zzp'ers, muzikanten, aanverwante bedrijven en leveranciers die afhankelijk zijn van de evenementenbranche. En dan zie je wat er in de rest van het land gebeurt met sportevenementen en dergelijke. Het klopt niet meer", zegt medeorganisator Paul Grimmius.

"Maar het is het grotere geluid. Het klopt niet meer. We moeten leren leven met corona. Het is duidelijk dat het virus bij ons blijft en niet weggaat. Dus we moeten beleid gaan maken, waarin wij als cultuursector ook weer mee mogen doen", aldus Grimmius.

Paul Grimmius (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Demonstranten sluiten aan bij de karavaan van acht wagens die met muziek door de binnenstad van Groningen rijden. Onder meer spandoeken met 'enough is enough', 'cultuur (k)ramp' en 'ik wil optreden' komen voorbij.

Grimmius is tevreden over de opkomst, die van tevoren niet helemaal bekend was. "Dat er een einde moet komen aan deze willekeur is nu wel duidelijk. Dit is een serieus tegengeluid en het is tijd voor verandering."

Demonstratie in het Groninger Stadspark (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)