ACV start seizoen met knappe zege bij FC Lisse

ACV, dat vorige week knap met 5-1 won bij Hollandia in de eerste voorronde van de KNVB-beker, kon niet in dezelfde opstelling starten als zeven dagen geleden. Aanvallende middenvelder en vooral smaakmaker Niels Grevink haakte donderdag tijdens de training af met een enkelblessure. Zijn plek werd in Lisse ingenomen door Mark Jagt.

Die mutatie leek ACV weinig te deren. Vooral in de beginfase waren de gasten veel sterker dan FC Lisse. Het leverde ACV ook een snelle voorsprong op. Justin Mulder was in de 9e minuut de doelpuntenmaker, nadat hij kort daarvoor al een levensgrote kans onbenut liet. Het hoge niveau van ACV zakte na een kwartier meer en meer weg en na 25 minuten was het dan ook niet heel onverwacht dat de thuisclub op gelijke hoogte kwam. Enzo Stroo, die in twee instanties raak schoot, was de gevierde man.

Blessure Justin Mulder

Tien minuten later kreeg Mulder zijn derde megakans, maar zijn schot werd ternauwernood geblokt. Het betekende overigens wel het laatste wapenfeit van de aanvallende middenvelder. Met een pijnlijke hamstring moest hij worden vervangen (voor Nick Westebring). Kort voor rust kwam daar voor ACV nog een flinke domper overheen. De thuisclub kwam namelijk op voorsprong. Uit een vrije bal kopte Jaap Zwetsloot in twee instanties raak: 2-1.

Nande Wielink

Net als in de eerste helft startte ACV weer ijzersterk vanaf de aftrap en binnen acht minuten lag de verdiende 2-2 tegen de touwen. Een corner van Freddy Quispel werd fraai afgerond door Nande Wielink.

Gijs Jasper matchwinner, Ben Wormmeester belangrijk

Nadat ACV kort na die gelijkmaker door het oog van de naald kroop, toen Jeffrey Klijbroek zijn inzet net langs de paal zag gaan, werd het een wedstrijd met veel opportunisme van de thuisploeg en probeerde ACV in de omschakeling voor gevaar te zorgen. Dat lukte een kwartier voor tijd bijna. Quispel zag zijn inzet op miraculeuze gekeerd worden door Lisse-doelman Erik Cummins. Zes minuten voor tijd was de volgende kans wel raak. Quispel stond aan de basis en Gijs Jasper schoot via de binnenkant van de paal raak: 2-3. Daarna was het vrouwen en kinderen eerst voor ACV, dat piepte en kraakte. Maar de Assenaren bleven overeind, met dank aan doelman Ben Wormmeester die twee uitstekende reddingen verrichte in de extra tijd.