Weinig wind bij vliegerfestival Emmen mag de pret niet drukken

De jongens van de vliegschool flyboarden.nl proberen hun vlieger van 24 vierkante meter de lucht in te krijgen. Dat valt niet mij. "Je moet heel veel kracht zetten", legt instructeur Vincent Looij uit. "Als je meer wind hebt kun je wat makkelijker sturen." En daarom blijven de meeste vliegers aan de grond en worden ze tentoongesteld.

Het mag de pret niet drukken. Want naast 130 vliegeraars - die hun mooiste vliegers hebben meegenomen - is er nog genoeg te doen. Zo is er een kunstroute met als thema wind, een draaimolen en zijn er verschillende kraampjes en is er genoeg te beleven voor jong en oud. En als de wind dan eventjes aantrekt, gooien de vliegeraars hun vliegers in de lucht.

Ook zo zijn de vliegers te bewonderen (Rechten: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

'Kijken naar wat wel kan'

Het was voor de organisatie wel even spannend of het vliegerfeest dit jaar door kon gaan. Drie weken geleden kwam er groen licht. "Daar zijn wij heel blij mee", vertelt organisator Gerrie Enninga. "Je kunt wel bij de pakken neer gaan zitten, maar daar schiet niemand wat mee op. Dus wij hebben vooral gekeken naar wat wel kan en daar ons evenement in overleg met de gemeente op aangepast."

Wel moesten de buitenlandse vliegers, op een paar Duitsers en Belgen na, afzeggen. En waar de organisatie normaal hoopt op zo veel mogelijk bezoekers mogen dat er nu minder zijn zodat de coronamaatregelen te handhaven zijn. "Het terrein is heel groot dus je komt elkaar bijna niet tegen en we zijn net als een markt een doorstroomlocatie. En de meeste mensen komen een uurtje en gaan dan weer weg, dus dat verspreidt zich allemaal mooi over de dag."

Het vliegerfeest aan de grote rietplas in Emmen is ook morgen nog te bezoeken.