Mik en supporters terug in Zwartemeer

150 supporters met een vaste plek mochten de oefenpartijen bekijken. Zij zagen Mik weer in het oranje-zwart. Na twee seizoenen bij Aalsmeer is de flankspeler uit Veendam terug bij Hurry-Up. "Het voelt als thuiskomen", zegt Mik stralend.

Tegen Volendam was hij in de break-out als vanouds op dreef. "Het is heerlijk weer hier te mogen spelen", gaat de Groninger verder. Het afgelopen sportjaar van Mik is door een zware knieblessure in het water gevallen. Revalideren deed de linkspoot niet bij Aalsmeer, maar in Groningen waar hij werk heeft gevonden. "Dat kan ik bij Hurry-Up super combineren."

Tommie Falke voor even terug

Een 8-4 voorsprong gaf de formatie van Joop Fiege tegen Volendam voor rust uit handen (14-15). Na de pauze was het stuivertje wisselen en bij 30-30 eindigde het openingsduel van de trial onbeslist. Mik: "Tegen Duitse tegenstanders en E&O kwamen we niet altijd in ons spel. We gaan fysiek naar meer snelheid. Vandaag hebben we betere dingen laten zien."

Tommie Falke uit Emmen in het tenue van het Belgische Sporting Pelt (Rechten: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

Voor even terug in Zwartemeer: Emmenaar Tommie Falke. De linkerhoekspeler speelde tussen 2014 en 2019 voor Hurry-Up en verkaste naar Sporting Pelt. "Altijd mooi hier weer te zijn", zegt Falke met een lach. "Dan kan ik ook eventjes bij mijn ouders langs."

Niet bang zijn

Na de trial gaat Falke terug naar België. Aanwinst van Hurry-Up Mik blijft in Zuidoost-Drenthe. Hij heeft van de fans op de tribune genoten. "De sfeer komt terug. Je kunt als team opgepept worden. Het liefste zie je de hal vol, maar dat moet nog even wachten. Hopelijk als we in Europa spelen."

Eerst de BENE-League. Op 4 september begint Hurry-Up uit tegen LIONS. "Ik wil met de Nederlandse clubs weer meedoen bovenin", besluit Mik die uitkijkt naar de confrontatie met zijn vorige club Aalsmeer. "We kunnen punten sprokkelen. We moeten niet bang zijn."