Ria was jarig en nu is het gezin Bouwers samen 1000 jaar

De familie Bouwers uit Schoonebeek is deze week samen 1000 jaar geworden. De jongste van het gezin is 49 jaar en de oudste 72. Deze week werd Ria 63 en bij elkaar opgeteld zijn de zestien kinderen in het gezin samen 1000 jaar.

Het idee om alle leeftijden bij elkaar op te tellen kwam uit de krant, zegt Ada Bouwers. "We lazen dat een gezin van 13 bij elkaar opgeteld 1000 werd en toen zijn we gaan tellen en kwamen we erachter dat we deze augustus samen 1000 jaar zouden worden. Dus nou, dan gaan we natuurlijk een feestje geven. Zo is het balletje een beetje gaan rollen."

Festiviteiten

Nu de hele familie bij elkaar was zijn ze met z'n allen dingen gaan doen in Schoonebeek wat ze nog kennen van vroeger. "We gingen gezellig even naar De Oliebron, want op die basisschool hebben we allemaal gezeten. En we hebben heerlijk geluncht en vanmiddag hebben we een fietstocht gedaan met allemaal herkenningspunten voor iedereen", zegt Ada Bouwers.

Ook zijn ze langs het ouderlijk huis geweest in Schoonebeek. Een plek waar niet iedereen tegelijk gewoond heeft. "Toen de jongste is geboren, waren de oudsten al het huis uit."

Volgende mijlpaal?

Met aanhang bestaat de familie uit 31 en ze proberen zo'n vier keer per jaar bij elkaar te komen en in niet-coronajaren lukt hun dat ook. Het gezin Bouwers kan nog zo'n anderhalve maand genieten van de mijlpaal. "Met zestien kinderen is er altijd wel één jarig. Half oktober is er weer iemand jarig en dan worden we 1001", aldus Bouwers.

Wat de volgende mijlpaal wordt weten de Bouwers nog niet. "Ja, 1500 jaar gaan we denk ik niet halen."