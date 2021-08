Maike van der Duin pakt EK-zilver op het omnium

Het omnium is een klassement over vier baanonderdelen die op één dag worden afgewerkt. Op de scratch, een rit in lijn over 7.500 meter, finishte Van der Duin vanmorgen als zesde. Woensdagavond veroverde ze op dit losse onderdeel nog de Europese titel.

Op de temporace werd de renster uit Assen eerder vandaag zevende. En op de afvalkoers, waar ze dinsdagavond nog genoegen moest nemen met het brons, pakte ze vanmiddag de overwinning.

Hierdoor ging ze als gedeelde nummer twee van het tussenklassement de afsluitende puntenkoers in. Ze moest op deze discipline acht punten goedmaken op Nastassia Kiptsikava uit Wit-Rusland.

In de puntenkoers over twintig kilometer zijn respectievelijk 5, 3, 2 en 1 punt te behalen voor de eerste vier aankomende rensters bij de acht tussensprints. Bij de eindsprint tellen de punten dubbel en daarnaast levert een ronde voorsprong op het peloton twintig punten op.

Tweede overall

Van der Duin sprokkelde hier 24 punten bij elkaar en daardoor bleef ze in het eindklassement op de tweede plaats staan, nu wel in haar eentje. In totaal gingen er achttien vrouwen van start op het omnium. De Europese titel ging naar de Portugese Maria Martins. De Duitse Teurenberg werd derde.

Jurybeslissing

Voor de zilveren medaille op het omnium had Van der Duin op voorhand getekend. Maar tijdens de koers was er nog een jurybeslissing die lastig viel. Samen met de Slowaakse Nora Jencusova was Van der Duin op weg naar een ronde voorsprong op het peloton. Het moment dat ze aan zou kunnen sluiten bij de staart van het peloton, viel samen met een ronde waarin gesprint werd voor de vijf punten. Van der Duin stelde het moment van aansluiten bewust uit om op deze manier als koploopster nog even de vijf punten op te strijken. Maar de jury besloot dat de aansluiting al een feit was en dat Van der Duin op het moment van de sprint geen koploopster meer was, maar onderdeel uitmaakte van het peloton.

Haar coach Fulco van Gullik meldde zich na afloop nog bij de jury om de beslissing te heroverwegen, maar zonder resultaat.

Madison

Morgen sluit de renster uit Assen het EK voor beloften in Apeldoorn af met de madison, oftewel de koppelkoers. Die wedstrijd rijdt ze samen met Marit Raaijmakers.

