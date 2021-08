Bloemencorso Eelde: langs deze route zijn de mozaïeken te bekijken

De organisatie van het bloemencorso in Eelde heeft de route bekend gemaakt waar op 4 september de corsowagens opgesteld staan. In totaal zijn er veertien zogeheten mozaïeken gebouwd, die verspreid opgesteld staan.

Vanwege de coronamaatregelen is er ook dit jaar geen corso. Daarom is de wandelroute als alternatief bedacht. De route begint met de mozaïek van Westend, die staat opgesteld in de Beethovenweg. Daarna gaat de route via de Mozartweg, Hobbemaweg, Kamperfoelieweg en Fazantweg. Volgens de organisatie is de route zowel lopend als fietsend goed te doen. Het thema dit jaar is '65 jaar Fascinatie in Bloemen'.

De corsobouwers zijn blij dat ze dit jaar niet voor niets bouwen aan hun wagens, zo lieten ze eerder al weten. "Het plezier is er voor mij niet minder om", vertelt Henk-Jan Sinkgraven van corsowijk Confrérie des Fleurs. "Ik snap dat mensen teleurgesteld zijn dat het niet een corso is als andere jaren. Maar laat het zo maar even gebeuren en laten we genieten van de dingen die kunnen."

De wagens zijn zaterdag 4 september vanaf tien uur te bekijken.

