De week van Drenthe: miljoenen voor natuur en moskee heeft ruimtegebrek

De week begon met de voorbereidingen in het mbo en hbo op het nieuwe schooljaar. De anderhalve meter afstand wordt losgelaten, waardoor studenten weer fysiek les kunnen krijgen. Maar dat zorgt wel voor een dubbel gevoel bij onderwijspersoneel. "Uiteraard zijn we blij dat iedereen vanaf 30 augustus weer naar onze school kan komen", vertelt vestigingsmanager Annette Verhoef van NHL Stenden in Emmen. "Studenten hebben dit echt gemist. Aan de andere kant is het ook spannend voor mensen die extra kwetsbaar zijn. Voor hen willen we maatwerk leveren. Gelukkig zijn we inmiddels wel gewend om snel te schakelen", zegt Verhoef.

Natuur en milieu

Dat de provincie 72,5 miljoen euro van het Rijk krijgt om stikstofproblemen op te lossen, stemt gedeputeerde Henk Jumelet tevreden. Met het geld kunnen twaalf Natura-2000-gebieden in de provincie worden aangepakt. "Dit moet allemaal leiden tot een verbetering van de natuur, zodat de verschillende soorten planten en dieren weer beter kunnen gedijen."

Het gas in het Dieverveld bij Wapse mag worden opgepompt zoals gepland. De gemeente Westerveld, Milieudefensie en omwonenden verliezen een rechtszaak bij de Raad van State. De hoogste bestuursrechter stelt dat de bodemdaling van vier centimeter, die de gaswinning bij Wapse veroorzaakt, niet leidt tot schade aan woningen en andere gebouwen. Wethouder Klaas Smidt van de gemeente Westerveld vindt de uitspraak 'teleurstellend'. Hij wil dat de wet wordt aangepast.

Buiten bidden

De As-Soennah Moskee in Assen wil een nieuwe moskee bouwen, want het huidige gebouw is niet groot genoeg. Tot die tijd moeten moskeegangers regelmatig buiten bidden. Voor de uitbreiding is een miljoen euro nodig. Het benodigde geld hoopt het moskeebestuur via de Assense en Nederlandse moslimgemeenschap bij elkaar te kunnen krijgen.