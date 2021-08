Maike van der Duin sluit succesvol EK af met zilver op madison

Op de madison, ook wel koppelkoers genoemd, vormt Van der Duin een koppel met Marit Raaijmakers. Beide rijdsters wisselen elkaar om de ronde of twee ronden af. Net als bij de puntenkoers zijn er tussensprints waar er gestreden wordt om 5, 3, 2 en 1 punt. Maar een ronde voorsprong gaat voor het totaal aan punten wat is behaald in de tussensprint. De naam madison is afkomstig van Madison Square Garden waar deze wedstrijd voor het eerst werd gehouden tijdens de Zesdaagse van New York.

Neutralisatie

De wedstrijd ging over 100 ronden en er moest negen keer gesprint worden door de vrouwen. Bij de eerste sprint werd Nederland net geklopt door het Italiaanse koppel en begon de wedstrijd met drie punten. Na 84 ronden werd de race geneutraliseerd, omdat verzorging nodig was voor een Britse deelneemster, die hard ten val was gekomen. De overige rijdsters bleven wel rijden, maar op een lage snelheid, zodat er veilig medische assistentie kon worden verleend.

Na de herstart van de race pakte Italië ook de tweede tussensprint, weer werd het Nederlandse duo tweede. De volgende sprints leverende respectievelijk nul, één, vijf, drie, één, die en vijf punten. Omdat de favorieten voor de titel geen ronde voorsprong konden nemen ging het om de laatste sprint, waar Van der Duin en Raaijmakers op een stevige tweede plaats stonden. Italië was niet meer in te halen.

Zilver

In de laatste sprint, waar dubbele punten konden worden verdiend, kwam de tweed plek voor Nederland niet meer in gevaar. Alleen Rusland kon het Nederlandse duo nog van zilver afhouden, maar hadden daarvoor de laatste sprint moeten winnen. Dat gebeurde niet. Italië won ook de laatste sprint, voor Rusland en Nederland werd derde en pakte dus het zilver.

Succesvol EK

Voor Van der Duin was het EK zeer succesvol. Dinsdag won de Assense brons op de afvalkoers, waarna ze een dag later goud veroverde op de scratch. Op het omnium maakte Van der Duin haar collectie medailles compleet met een zilveren plak.

