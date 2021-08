Samenvatting FC Lisse - ACV (Derde Divsie Zaterdag)

Justin Mulder zette ACV al vroeg in de wedstrijd op voorsprong, maar het sterke begin konden de Assenaren niet belonen met een tweede goal. Langzaam maar zeker kreeg Lisse meer grip op het spel en kwam het op gelijke hoogte en kort voor rust zelfs op voorsprong. In het tweede helft toonde ACV veerkracht. Al snel werd het via Nande Wielink gelijk en zes minuten voor tijd zorgde Gijs Jasper (net als bij de 2-2 was Freddy Quispel de aangever) voor de 2-3.

Bekijk hieronder de samenvatting van het duel...

Matchwinner Gijs Jasper: 'We bekijken het van week tot week'

Gijs Jasper werd in Lisse dus de matchwinner. "Je hoopt, nadat we direct na rust terugkwamen tot 2-2, op dat ene momentje. En dat momentje kwam. Natuurlijk is het mooi dat ik dan de maker ben, maar we hebben het vandaag echt als team gedaan. Of het een verdiende zege is? Ja, dat denk ik wel. Het voetbal van onze kant was beter."

ACV-trainer Fred de Boer was voor de openingswedstrijd van het seizoen helder. "Het wordt in eerste instantie overleven voor ons", zei hij. Jasper sluit zich daarbij aan. "We zijn een jong team, dat van week tot week moet leven. Maar we zijn er wel van overtuigd dat we het alle ploegen in deze competitie heel lastig kunnen maken."

Fred de Boer: 'De lockdown gaat nog maanden zijn weerslag hebben op spelers'

Fred de Boer moest het in Lisse stellen zonder de smaakmaker in de voorbereiding, Niels Grevink, die een enkelblessure opliep tijdens de training. "Dat was een domper en dan valt ook nog eens Justin Mulder uit. Maar goed, daar zeur ik niet over. Daar heb je nu eenmaal mee te maken in een seizoen. Bovendien hebben we een lockdown achter de rug en dat zal nog maanden zijn weerslag hebben op de gesteldheid van de spelers én vanzelfsprekend niet alleen bij ons. Ondertussen moet je brengen wat je kan brengen en dat doet mijn team op dit moment fantastisch."