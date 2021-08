Repeteren voor Muskee-theater: 'Een enorm mooie trip dit hele stuk'

"Het veult goed, het is een enorm mooie trip dit hele stuk. Maar trippen was Muskee af en toe ook niet vreemd", lacht hoofdrolspeler Erwin Nyhoff. De zanger heeft zich ter voorbereiding op de rol helemaal ondergedompeld in alles wat hij over Muskee kon vinden. Hij straalt: "Ik droom er helemaal in weg. Het is een heel bijzondere ervaring om dit allemaal te leren, en ook om in de muziek en carrière te duiken van Harry Muskee. Ik zal dit nooit vergeten, nu al niet."

'Ze doen het gelukkig goed'

De hoofdrolspeler duikt voor de eerste grote repetitie met de volledige cast nog snel even in het script, terwijl regisseur en scenarioschrijver Dick van den Heuvel de groep van twintig acteurs naar de juiste positie dirigeert. "Het is nogal een ingewikkelde choreografie dit beginstuk, waarbij dode en levende mensen door elkaar heen lopen. Maar ze doen het gelukkig goed, anders had ik wel moeten schreeuwen", vertelt Van den Heuvel, met de megafoon in de aanslag voor de nodige regie-aanwijzingen.

Terwijl de acteurs kriskras door elkaar lopen, met allemaal koffers in de hand, staat Nyhoff de blues te zingen. Gebruikmakend van zijn hand als microfoon en begeleid door muziek vanuit een geluidsboxje. "Ja, nu nog even een soundmixplaybackshow. De liveband komt later mee repeteren."

Doodeng

Zingen kan Nyhoff als geen ander. Hij zingt al z'n hele leven, maar brak landelijk door na deelname aan het televisieprogramma The Voice of Holland. Acteren is nieuw voor hem. "Doodeng vind ik het, als straks bij de première z'n weduwe hier in de zaal zit. Zij heeft Harry natuurlijk het beste gekend, en dan sta ik hier ineens haar Harry te zijn. Ja, da's met een mooi Drents woord wel heel erg challenging", lacht hij. "Als zij het goed vindt, dan is dat misschien wel het mooiste compliment."

(verhaal gaat verder onder de videoreportage)

In het theaterstuk Muskee, So Many Roads, genoemd naar één van Cuby's vele songs komen allerlei wegen samen, die de Drentse blueslegende in z'n 70-jarige leven heeft bewandeld op het gebied van liefde, muziek, vrienden en Drenthe. "Want Harry was graag op pad, ging op onderzoek uit, wilde de wereld verkennen, maar was ook verknocht aan Drenthe. En hij is natuurlijk ook een Drents icoon, net als de hunebedden", vertelt Dick van den Heuvel.

Tussen leven en dood

Voor het scenario koos Dick van den Heuvel ervoor het levensverhaal over Muskee in 'de tussentijd' te laten afspelen. "De dood was niks voor Harry, zo vertelde z'n vrouw mij. Daarom heb ik bedacht het stuk te plaatsen in de schemerzone, in die laatste seconden of uren voor je dood, waarvan men zegt dat je leven nog een keer aan je voorbij trekt", legt Van den Heuvel uit.

De voorstelling opent met het moment dat Muskee is gestorven, wat hij dan zelf nog niet weet. Hij loopt rond en komt op zijn tocht oude bekenden tegen, die dood zijn of nog leven. Ook Muskee's puberversie, gespeeld door de 14-jarige bluesfan Sem Donkers uit Coevorden, kruist 'z'n pad en loopt met de volwassen Harry Muskee mee, als rode draad door de voorstelling.

(Regisseur Dick van den Heuvel vertelt hieronder over de opzet van het theaterstuk. Verhaal gaat verder onder de video)

'Harry kijkt mee over mijn schouder'

Zanger Erwin Nyhoff vindt het een grote eer de rol van Muskee te mogen spelen. "Ja, dit is echt een mooie rol. Harry is een legende. En niet alleen op bluesgebied, hij heeft bijna alles gedaan, van country tot rock en klassiek. Hij is een nederpoplegende."

Nyhoff probeert de persoon Muskee zo goed mogelijk neer te zetten in het stuk. "Ik heb nogal wat spitwerk gedaan, maar ik blijf natuurlijk wel Erwin Nyhoff. Hij heeft de nodige ups en downs meegemaakt, maar die heb ik ook gehad. We hebben voldoende raakvlakken. Maar natuurlijk, Harry kijkt wel over mijn schouder mee."

Volgens regisseur Dick van den Heuvel zet Erwin Nyhoff in de voorstelling een geweldige Cuby neer, ondanks zijn onervarenheid als acteur. "De bereidwilligheid van Erwin om te leren is onvoorstelbaar groot. Hij heeft in korte tijd enorme stappen gezet op het gebied van acteren."

Geen betere

Dat is volgens Van den Heuvel met name te danken aan 'de prachtige club mensen die om hem heen staan'. Zo doen er ook ervaren acteurs mee, zoals Alexandra Alphenaar die onder meer de moeder speelt, en Alfred van den Heuvel, die de rol vertolkt van manager en goede vriend Johan Derksen. "Zij hebben hem heel erg omarmd en geholpen, en met hem meegedacht. Daar heeft Erwin veel steun aan. En dan met zijn fantastische stem, ik denk dat Harry Muskee zichzelf geen betere had kunnen wensen."

(Zanger Erwin Nyhoff vertelt hieronder hoe hij Harry Muskee gaat neerzetten in de voorstelling. Verhaal gaat verder onder de video)

Of het theaterstuk straks ook een succes wordt? Natuurlijk hoopt regisseur Dick van den Heuvel op elke avond volle bak, maar dan moet alles meewerken. "Dan mag net zoals nu het zonnetje nog even lekker doorbreken. Want we staan wel in de buitenlucht."

Het allerbeste doen

Van den Heuvel gaat er in elk geval voor met z'n team, en aan hem zal het niet liggen. "Kijk, elke voetbaltrainer zou zeggen voor de wedstrijd dat ze gaan winnen, en dan gaat 't ie uiteindelijk met 5-0 op z'n bek. Ik kan alleen maar het allerbeste doen wat ik voor mogelijk acht. Ik heb ontzettend veel tijd besteed aan mijn spelers, de hele groep, en aan de scènes. Maar op een gegeven moment moet het zichzelf gaan bedruipen."

Toch rekent Van den Heuvel er stiekem op, dat Muskee, als icoon in Drenthe, meer dan voldoende aantrekkingskracht heeft om publiek naar de Havenkade in Assen te trekken. "De voorstelling is een aubade aan hem. En ik denk dat als die twee werelden bij elkaar komen, namelijk dat wij ons best hebben gedaan, en dat Muskee al die prachtige liedjes heeft geschreven en een interessant leven heeft geleid. Dat zorgt voor iets heel moois. En als dan ook nog eens de weergoden ons goed gezind zijn, en de inspiratie over ons neerdaalt, dan wordt het een succes", besluit Van den Heuvel.

Helft van de kaarten

Stichting Mooie Verhalen is verantwoordelijk voor de theaterproductie over Harry Muskee. Volgens Jos Duinkerken zijn er inmiddels zo'n 4500 kaarten verkocht. "We zitten dus rond de helft, maar er is nog voldoende tijd." Op vrijdag 3 september is de première, maar er zijn nog try outs op 1 en 2 september. De laatste voorstelling is op 26 september.

In de binnentuin van de Ondernemersfabriek in Assen wordt druk gerepeteerd voor de Muskeevoorstelling (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Lees ook: